Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки

За смартфоном Xiaomi Redmi 7 наблюдали 28 миллионов человек онлайн

Выдающемуся результату Redmi 7 обязан большой батареей емкостью 4000 мАч Фото: Akket

Китайский производитель Redmi (дочерняя компания Xiaomi) организовал прямую трансляцию на Weibo, которая использовалась для демонстрации мощности аккумулятора Redmi 7. Онлайн-трансляцию посмотрели более 28 миллионов человек, сообщает GizChina.

Онлайн-тест показал всему миру, что Redmi 7 способен продержаться 435 часов без подзарядки, что составляет около 18 дней и 3 часа. Стоит отметить, что смартфон все это время работал в режиме ожидания. 95% пользователей не справились с прогнозом относительно времени его автономной работы – лишь 205 человек предугадали окончательное время ожидания.

Redmi 7 способен продержаться 435 часов без подзарядки Фото: GizmoChina

Такому выдающемуся результату Redmi 7 обязан большой батареей емкостью 4000 мАч, в которой используется новый графитовый отрицательный электрод. По словам компании, алгоритм питания был оптимизирован, что значительно улучшило низкотемпературные характеристики батареи.

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В сочетании с энергосбережением на уровне операционной системы MIUI и интеллектуальным фоновым энергопотреблением, Redmi заявила, что это смартфон способен работать в течение двух дней от одного заряда, что превышает показатель в 8 часов для среднестатистического мобильного устройства.

Возможности смартфона Redmi 7 в инфографике

Вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг подчеркнул, что Redmi делает ставку на соотношение цены и качества. В настоящее время Redmi 7 доступен в Украине по цене по цене от 3999 гривен.

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