Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки

За смартфоном Xiaomi Redmi 7 наблюдали 28 миллионов человек онлайн

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:19
Выдающемуся результату Redmi 7 обязан большой батареей емкостью 4000 мАч
Выдающемуся результату Redmi 7 обязан большой батареей емкостью 4000 мАч
Фото: Akket

Китайский производитель Redmi (дочерняя компания Xiaomi) организовал прямую трансляцию на Weibo, которая использовалась для демонстрации мощности аккумулятора Redmi 7. Онлайн-трансляцию посмотрели более 28 миллионов человек, сообщает GizChina.

Онлайн-тест показал всему миру, что Redmi 7 способен продержаться 435 часов без подзарядки, что составляет около 18 дней и 3 часа. Стоит отметить, что смартфон все это время работал в режиме ожидания. 95% пользователей не справились с прогнозом относительно времени его автономной работы – лишь 205 человек предугадали окончательное время ожидания.

Redmi 7 способен продержаться 435 часов без подзарядки
Redmi 7 способен продержаться 435 часов без подзарядки
Фото: GizmoChina

Такому выдающемуся результату Redmi 7 обязан большой батареей емкостью 4000 мАч, в которой используется новый графитовый отрицательный электрод. По словам компании, алгоритм питания был оптимизирован, что значительно улучшило низкотемпературные характеристики батареи.

Читайте также
Смартфоны рухнут в цене: прогноз экспертов

В сочетании с энергосбережением на уровне операционной системы MIUI и интеллектуальным фоновым энергопотреблением, Redmi заявила, что это смартфон способен работать в течение двух дней от одного заряда, что превышает показатель в 8 часов для среднестатистического мобильного устройства.

Возможности смартфона Redmi 7 в инфографике

Вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг подчеркнул, что Redmi делает ставку на соотношение цены и качества. В настоящее время Redmi 7 доступен в Украине по цене по цене от 3999 гривен.

Смотрите также сюжет о прорыве в современных технологиях:

Напомним, что ранее Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой. Также Xiaomi удалось сделать Pocophone F1 "еще круче" простым патчем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео Xiaomi готовит дешевый флагман: опубликованы секретные фото Xiaomi готовит уникальные камеры для селфи
смартфон батареи аккумулятор Xiaomi онлайн-тест MIUI Redmi
Источник: Gizchina
Реклама

Новости партнеров

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Популярные статьи

Сегодня, 05:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Сегодня, 05:03Fun

Не поступившая на бюджет девушка продает невинность за 154 тысячи гривен

Вчера, 13:25Техно

Найден древний предок iPhone в рабочем состоянии: видео

Вчера, 11:34Техно

Xiaomi Mi Band 4 шокировал низкой ценой

Вчера, 10:32Fun

11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 08:00Fun

Молдаванка украсила Lamborghini миллионами кристаллов: фото и видео

Вчера, 07:02Fun

Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Вчера, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

10 апреляFood

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

10 апреляТехно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

10 апреляFun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

Новости партнеров

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг
''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)
Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)
Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна
Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно