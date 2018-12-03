Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит пять фотокамер и гигантский объем памяти

Китайская компания готовит новую модель в бюджетной линейке Redmi Note по цене до 250 долларов

Redmi Note 7 Pro будет предлагаться по цене от $250. Фото: Gadgetpage

Xiaomi готовит выпустить новую модель в популярной бюджетной линейке Redmi Note. На днях появилась информация о технических характеристиках Xiaomi Redmi Note 7 Pro, которые заметно соответствуют потенциальной серийной модели. Инсайдерской информацией о смартфоне поделился веб-ресурс iGeekphone.

Рендер Xiaomi Redmi Note 7 Pro Фото: JUST in TECH

В качестве процессора в Xiaomi Redmi Note 7 Pro будет использован чип Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Оперативной памяти будет 6 или 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти – 128-256 ГБ – это внушительный объем, как для модели бюджетного класса.

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В смартфоне будет тройной фотосенсор с 16 МП, 5 МП и 2 МП фотокамерами. Диафрагма объектива основного датчика – F/1,7, двух других – F/2,2 и F/1,7 соответственно. Фронтальная камера ожидается сдвоенной – с датчиками разрешением 20 и 4 МП.

Рендер Xiaomi Redmi Note 7 Pro Фото: JUST in TECH

Работать смартфон будет на операционной системе Android 9.0 под оболочкой MIUI. Для питания аппаратной начинки будет использоваться аккумулятор емкостью 4200 мАч.

Ожидается, что Redmi Note 7 Pro будет предлагаться по цене от $250 за базовый вариант до $350 за топовый. Цветовых вариантов обещано три – черный, серебристый и розовый.

Напомним, что ранее Xiaomi начала тестирование новой операционной системы для смартфонов. Также Эксперты начали подводить итоги и назвали лучшие смартфоны 2018 года.