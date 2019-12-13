Xiaomi сдает позиции: названы самые мощные смартфоны года
Лидерские позиции забрали китайские устройства от Vivo и Huawei
Разработчики известного бенчмарка (программы для проверки производительности) AnTuTu выпустили рейтинг мощных смартфонов за ноябрь 2019 года. В рейтинг попали в основном китайские модели мобильных устройств, из которых выделили ТОП-10 самых лучших в двух категориях: самые быстрые флагманы и недорогие смартфоны.
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Первые три "призовые" места занимают Vivo NEX 3 5G, Vivo iQOO Pro 5G, а замыкает тройку лидеров OnePlus 7T. Появление этих моделей на первых местах эксперты объясняют удачным сочетанием использования самого быстрого на 2019 год мобильного процессора Snapdragon 855 Plus и накопителя UFS 3.0. Плюс ко всему программное обеспечение включает быструю файловую систему F2FS, технологии Turbo Write и HPB и Monster.
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В целом рейтинг ТОП-10 смартфонов выглядит так:
- Vivo NEX 3 5G;
- Vivo iQOO Pro 5G;
- OnePlus 7T;
- OnePlus 7T Pro;
- Asus ROG 2;
- Realme X2 Pro (12 + 256 Гб);
- iQOO Neo (8 + 256 Гб);
- Xiaomi Black Shark 2 Pro (12 + 256 Гб);
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12 + 512 Гб);
- Huawei Mate 30 Pro 5G (8 + 512 Гб).
В рейтинге среднеценового класса лидирует Honor 9X Pro от Huawei на процессоре Kirin 810. Второе место занял Honor 20S, а тройку лидеров замыкает Huawei Nova 5z.
ТОП-10 "дешевых" мощных смартфонов из Китая выглядит так:
- Honor 9X Pro
- Honor 20S
- Huawei Nova 5z
- Honor 9X
- Redmi Note 8 Pro
- Realme X2
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- OPPO Reno 2
- Redmi K20
- vivo Z5
Напомним, что ранее эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года. Также мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года не из Китая.
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