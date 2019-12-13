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Xiaomi сдает позиции: названы самые мощные смартфоны года

Лидерские позиции забрали китайские устройства от Vivo и Huawei

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Все быстрые смартфоны работают на процессоре Snapdragon 855 Plus
Все быстрые смартфоны работают на процессоре Snapdragon 855 Plus
Фото: Mashable

Разработчики известного бенчмарка (программы для проверки производительности) AnTuTu выпустили рейтинг мощных смартфонов за ноябрь 2019 года. В рейтинг попали в основном китайские модели мобильных устройств, из которых выделили ТОП-10 самых лучших в двух категориях: самые быстрые флагманы и недорогие смартфоны.

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Первые три "призовые" места занимают Vivo NEX 3 5G, Vivo iQOO Pro 5G, а замыкает тройку лидеров OnePlus 7T. Появление этих моделей на первых местах эксперты объясняют удачным сочетанием использования самого быстрого на 2019 год мобильного процессора Snapdragon 855 Plus и накопителя UFS 3.0. Плюс ко всему программное обеспечение включает быструю файловую систему F2FS, технологии Turbo Write и HPB и Monster.

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ТОП-10 самых быстрых смартфонов-флагманов ноября 2019 года
ТОП-10 самых быстрых смартфонов-флагманов ноября 2019 года
Фото: AnTuTu

В целом рейтинг ТОП-10 смартфонов выглядит так:

  1. Vivo NEX 3 5G;
  2. Vivo iQOO Pro 5G;
  3. OnePlus 7T;
  4. OnePlus 7T Pro;
  5. Asus ROG 2;
  6. Realme X2 Pro (12 + 256 Гб);
  7. iQOO Neo (8 + 256 Гб);
  8. Xiaomi Black Shark 2 Pro (12 + 256 Гб);
  9. Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12 + 512 Гб);
  10. Huawei Mate 30 Pro 5G (8 + 512 Гб).

В рейтинге среднеценового класса лидирует Honor 9X Pro от Huawei на процессоре Kirin 810. Второе место занял Honor 20S, а тройку лидеров замыкает Huawei Nova 5z.

ТОП-10 самых быстрых и "дешевых" смартфонов ноября 2019 года
ТОП-10 самых быстрых и "дешевых" смартфонов ноября 2019 года
Фото: AnTuTu

ТОП-10 "дешевых" мощных смартфонов из Китая выглядит так:

  1. Honor 9X Pro
  2. Honor 20S
  3. Huawei Nova 5z
  4. Honor 9X
  5. Redmi Note 8 Pro
  6. Realme X2
  7. Xiaomi Mi CC9 Pro
  8. OPPO Reno 2
  9. Redmi K20
  10. vivo Z5

Напомним, что ранее эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года. Также мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года не из Китая.

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Источник: ProstoMob
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