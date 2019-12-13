Xiaomi сдает позиции: названы самые мощные смартфоны года

Лидерские позиции забрали китайские устройства от Vivo и Huawei

Все быстрые смартфоны работают на процессоре Snapdragon 855 Plus Фото: Mashable

Разработчики известного бенчмарка (программы для проверки производительности) AnTuTu выпустили рейтинг мощных смартфонов за ноябрь 2019 года. В рейтинг попали в основном китайские модели мобильных устройств, из которых выделили ТОП-10 самых лучших в двух категориях: самые быстрые флагманы и недорогие смартфоны.

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Первые три "призовые" места занимают Vivo NEX 3 5G, Vivo iQOO Pro 5G, а замыкает тройку лидеров OnePlus 7T. Появление этих моделей на первых местах эксперты объясняют удачным сочетанием использования самого быстрого на 2019 год мобильного процессора Snapdragon 855 Plus и накопителя UFS 3.0. Плюс ко всему программное обеспечение включает быструю файловую систему F2FS, технологии Turbo Write и HPB и Monster.

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ТОП-10 самых быстрых смартфонов-флагманов ноября 2019 года Фото: AnTuTu

В целом рейтинг ТОП-10 смартфонов выглядит так:

Vivo NEX 3 5G; Vivo iQOO Pro 5G; OnePlus 7T; OnePlus 7T Pro; Asus ROG 2; Realme X2 Pro (12 + 256 Гб); iQOO Neo (8 + 256 Гб); Xiaomi Black Shark 2 Pro (12 + 256 Гб); Xiaomi Mi 9 Pro 5G (12 + 512 Гб); Huawei Mate 30 Pro 5G (8 + 512 Гб).

В рейтинге среднеценового класса лидирует Honor 9X Pro от Huawei на процессоре Kirin 810. Второе место занял Honor 20S, а тройку лидеров замыкает Huawei Nova 5z.

ТОП-10 самых быстрых и "дешевых" смартфонов ноября 2019 года Фото: AnTuTu

ТОП-10 "дешевых" мощных смартфонов из Китая выглядит так:

Honor 9X Pro Honor 20S Huawei Nova 5z Honor 9X Redmi Note 8 Pro Realme X2 Xiaomi Mi CC9 Pro OPPO Reno 2 Redmi K20 vivo Z5

Напомним, что ранее эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года. Также мы составляли рейтинг ТОП-7 лучших смартфонов 2019 года не из Китая.

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