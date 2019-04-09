Xiaomi сделала Pocophone F1 "еще круче" простым патчем

Небольшое обновление от Poco улучшило фотокамеру Pocophone F1 и добавило технологию Widevine L1

Стабильная сборка MIUI 10.3.4.0 занимает объем 515 Мбайт Фото: Android Central

Pocophone F1, несмотря на некоторые недостатки с прошивкой, неожиданно для всех оказался самым желанным смартфоном прошлого года на быстрой на платформе Snapdragon 845, что сделало его мировым бестселлером. Xiaomi не стала почивать на лаврах, не бросила популярную модель и на днях выпустила обновление, которое расширило возможности смартфона, сделав его "еще круче", сообщает Gizchina.

Конечно, патч не улучшил пластиковый корпус, не интегрировал NFC, тем не менее Xiaomi добавила камере Pocophone F1 возможность записи видео в 4K при 60 кадрах/с, а также и замедленную съемку на частоте до 960 кадров/с. Также были внедрены новые режимы для интеллектуальной камеры.

Good News! We have started rolling out a new stable update for all our #POCOF1 fans. Key highlights of this update:

- 4k recording at 60FPS

-Game Turbo Mode

-Widevine L1 support

-Latest security patch

(1/2) pic.twitter.com/czEFiIA6JO — C Manmohan (@cmanmohan) April 4, 2019

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Более того владельцы смартфона теперь смогут наслаждаться потоковым контентом через Netflix, Hulu и Amazon даже в разрешении 1080p и выше – раньше видео воспроизводилось в 540p. Это стало возможным благодаря поддержки технологии Widevine L1.

Среди других новшеств обновления следует упомянуть режим Game Turbo, повышающий производительность в играх, возможность разблокировать аппарат с помощью распознавания лица, добавлены последние обновления безопасности от Google и несколько мелких возможностей по работе с уведомлениями.

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Все это призвано сделать Poco F1 еще более привлекательным смартфоном, в котором раскрыты все возможности его мобильного процессора. Похоже, до тех пор, пока Pocophone F2 не будет представлен в этом году, модель F1 останется одним из лучших телефонов на рынке по соотношению цены, качества и возможностей.

Стабильная сборка обновления MIUI 10.3.4.0 объемом 515 Мбайт с поддержкой вышеописанных нововведений стала поступать пользователям с сегодняшнего дня.

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Напомним, что ранее cмартфоны Xiaomi массово страдали от новой прошивки MIUI 10. Также на прошлой неделе Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi.

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