Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi сделала Pocophone F1 "еще круче" простым патчем

Небольшое обновление от Poco улучшило фотокамеру Pocophone F1 и добавило технологию Widevine L1

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:27
Стабильная сборка MIUI 10.3.4.0 занимает объем 515 Мбайт
Стабильная сборка MIUI 10.3.4.0 занимает объем 515 Мбайт
Фото: Android Central

Pocophone F1, несмотря на некоторые недостатки с прошивкой, неожиданно для всех оказался самым желанным смартфоном прошлого года на быстрой на платформе Snapdragon 845, что сделало его мировым бестселлером. Xiaomi не стала почивать на лаврах, не бросила популярную модель и на днях выпустила обновление, которое расширило возможности смартфона, сделав его "еще круче", сообщает Gizchina.

Конечно, патч не улучшил пластиковый корпус, не интегрировал NFC, тем не менее Xiaomi добавила камере Pocophone F1 возможность записи видео в 4K при 60 кадрах/с, а также и замедленную съемку на частоте до 960 кадров/с. Также были внедрены новые режимы для интеллектуальной камеры.

Читайте также
Xiaomi опубликовала список смартфонов на обновление MIUI 11

Более того владельцы смартфона теперь смогут наслаждаться потоковым контентом через Netflix, Hulu и Amazon даже в разрешении 1080p и выше – раньше видео воспроизводилось в 540p. Это стало возможным благодаря поддержки технологии Widevine L1.

Среди других новшеств обновления следует упомянуть режим Game Turbo, повышающий производительность в играх, возможность разблокировать аппарат с помощью распознавания лица, добавлены последние обновления безопасности от Google и несколько мелких возможностей по работе с уведомлениями.

Читайте также
Смартфоны Xiaomi получили темную тему: как включить

Все это призвано сделать Poco F1 еще более привлекательным смартфоном, в котором раскрыты все возможности его мобильного процессора. Похоже, до тех пор, пока Pocophone F2 не будет представлен в этом году, модель F1 останется одним из лучших телефонов на рынке по соотношению цены, качества и возможностей.

Стабильная сборка обновления MIUI 10.3.4.0 объемом 515 Мбайт с поддержкой вышеописанных нововведений стала поступать пользователям с сегодняшнего дня.

Смотрите также в сюжете о секретном будущем телефонов:

Напомним, что ранее cмартфоны Xiaomi массово страдали от новой прошивки MIUI 10. Также на прошлой неделе Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Apple заподозрили в обмане с iPhone Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi Xiaomi готовит уникальные камеры для селфи Эксперты назвали самые мощные смартфоны марта
смартфон фотокамера обновление Xiaomi прошивка
Источник: Gizchina
Реклама

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой

Популярные статьи

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Официально: Екатерина Кухар вышла замуж
Официально: Екатерина Кухар вышла замуж
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото