Xiaomi сделала Pocophone F1 "еще круче" простым патчем

Небольшое обновление от Poco улучшило фотокамеру Pocophone F1 и добавило технологию Widevine L1

Pocophone F1, несмотря на некоторые недостатки с прошивкой, неожиданно для всех оказался самым желанным смартфоном прошлого года на быстрой на платформе Snapdragon 845, что сделало его мировым бестселлером. Xiaomi не стала почивать на лаврах, не бросила популярную модель и на днях выпустила обновление, которое расширило возможности смартфона, сделав его "еще круче", сообщает Gizchina.

Конечно, патч не улучшил пластиковый корпус, не интегрировал NFC, тем не менее Xiaomi добавила камере Pocophone F1 возможность записи видео в 4K при 60 кадрах/с, а также и замедленную съемку на частоте до 960 кадров/с. Также были внедрены новые режимы для интеллектуальной камеры.

Good News! We have started rolling out a new stable update for all our #POCOF1 fans. Key highlights of this update:

- 4k recording at 60FPS

-Game Turbo Mode

-Widevine L1 support

-Latest security patch

