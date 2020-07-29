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Xiaomi скопировала полезную функцию iPhone 12 для своих смартфонов

Сегодня, 09:45

В MIUI 12 обнаружена функция, которую Apple собиралась представить в iOS 12 вместе с iPhone 12

Представленная весной оболочка MIUI 12 от Xiaomi уже тогда наделала много шуму за то, что внешний вид сильно напоминал операционную систему Apple iOS. Но это было только начало. Китайский техногигант скопировал у еще не вышедшей iOS 14 еще одну полезную функцию.

Этой осенью вместе с iPhone 12 выйдет новая прошивка iOS 14, в которой будет нестандартный способ вызова многих функций — с помощью двойного или тройного тапа по задней крышке смартфона. Похожую команду Google собирается реализовать в Pixel с Android 11. Теперь выяснилось, что над управлением при помощи постукивания работает и Xiaomi.

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Возможность срабатывания по двойную или тройную тапу по тыльной стороне корпуса была обнаружена одним из членов сообщества XDA Developers под ником kacskrz в коде бета-версии MIUI 12. Нажатия можно будет настраивать, назначая разные действия. Сейчас новая функция находится в активной разработке.

Функция двойного и тройного тапа по крышке корпуса в MIUI 12
Функция двойного и тройного тапа по крышке корпуса в MIUI 12
Фото: XDA

Судя по опубликованным скриншотам, пока щелчки по корпусу можно использовать только для ограниченного набора действий: создание скриншота, включение фонарика, запуск центра управления, камеры или шторки с уведомлениями. Возможно, к релизу Xiaomi расширит набор доступных опций. Правда, неизвестно, когда именно это произойдет.

В бета-версии iOS 14 разработчики дают пользователям гораздо больше возможностей использования двойных и тройных постукиваний по смартфону, включая симуляцию тряски устройства, прокрутки страниц. Поддержка шорткатов Siri делает их функциональность почти неограниченной. Единственным недостатком такого способа управления остаются очень частые ложные срабатывания, из-за которых тапы достаточно быстро хочется отключить.

Напомним, что ранее в iPhone 13 собираются внедрить передовую технологию, копирующую Huawei и Samsung. В то же время владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE.

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Источник: XDA
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