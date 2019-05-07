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Xiaomi скрыла шокирующую правду о своих смартфонах

Компания IDC опубликовала ложные данные о продажах смартфонов Xiaomi

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Аналитики IDC пообещали исправить ошибку в отчете о продажах Xiaomi
Аналитики IDC пообещали исправить ошибку в отчете о продажах Xiaomi
Фото: Akket

Днями на днях компания IDC опубликовала отчет о количестве проданных смартфонов по всему миру за I квартал 2019 года, где в лидерах оказались Samsung, Huawei и Apple. Xiaomi заняла четвертое место в рейтинге, но руководство компании оказалось недовольным показателями IDC.

Отчет IDC с ложными показателями статистики продаж Xiaomi

Согласно данным IDC, у Xiaomi наблюдается спад продаж – продано 25 миллионов смартфонов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь представители китайского бренда уверяют, что на самом деле показатели гораздо выше — 27,5 миллионов устройств, о чем они заявили в СМИ и в представленной статистике для инвесторов. Для последних, кстати, эти цифры важны, поэтому снижение продаж может подорвать их доверие и оставить Xiaomi без инвестиций.

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Аналитики IDC оперативно отреагировали на критику, сделали повторные подсчеты и признались в своей ошибке. Выяснилось, что количество проданных смартфонов Xiaomi действительно составляет 27,5 миллионов. Исправленный отчет агентство обещает опубликовать на следующей неделе.

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее стало известно о том, что Xiaomi готовит неожиданное устройство по скандальной цене. Также китайский производитель недавно создал предельно дешевый смартфон за 100 долларов.

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Источник: GizmoChina
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