Xiaomi создала фантастический смартфон Mi Mix Alpha по космической цене

Mi Mix Alpha от Xiaomi – это революционный концептуальный смартфон с невероятным дисплеем с соотношением экрана к его корпусу 180,6%

Xiaomi Mi MIX Alpha стоит 2815 долларов Фото: Techadvisor

Xiaomi на специальном мероприятии в Пекине представила самый необычный смартфон из всех, которые существуют на рынке – Mi Mix Alpha. В то время, когда конкуренты в лице Samsung и Huawei делают смартфоны с гибкими экранами, Xiaomi пошла другим путем, представив модель с "водопадным" экраном, почти полностью покрываемый корпус смартфона на 180,6%, отказавшись от идеи складываемого корпуса.

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Экран Xiaomi Mi MIX Alpha плавно перетекает на боковые грани корпуса и заканчивается ад на тыльной стороне у фотокамеры. Поскольку экран занимает почти всю площадь корпуса, то места для физических кнопок почти не осталось. Фактически, без дисплея осталась лишь небольшая вертикальная полоска на задней панели, где разместилась камера.

Необычное расположение дисплея позволило отказаться от фронтальной камеры – производитель предлагает использовать основную высококачественную камеру, а контролировать процесс съемки можно на задней части экрана.

Mi Mix Alpha также стал первым смартфоном, использующий сенсор ISOCELL Bright HMX от Samsung с разрешением 108 Мп. Ультра-большой сенсор 1/1,33 дюйма с 1,6-мегапикселями, способн снимать снимки с безумным разрешением в 12032x9024 пикселей. Главный модуль дополнен двумя вспомогательными сенсорами с разрешением 20 МП (сверхширокоугольный) и 12 МП (телефото). Также имеется встроенная оптическая система стабилизации изображения.

Xiaomi Mi MIX Alpha Фото: Techadvisor

Конечно, больше мегапикселей не обязательно означает лучшее качество снимков, но примеры, которые Xiaomi привела во время презентации, были ошеломляющими. Xiaomi продемонстрировали, как можно использовать основную камеру для формирования 8-кратного селфи, где можно рассмотреть каждую деталь, каждый волос и каждую морщину.

Технические характеристики смартфона Xiaomi Mi MIX Alpha не уступают по оснащению топовым смартфонам. Аппарат оснащен наиболее производительным на текущий момент процессором Snapdragon 855 Plus, оперативной памятью объемом 12 ГБ и встроенной флэш-памятью емкостью 512 ГБ. Аппарат поддерживает связь 5G и выполнен на базе самых передовых технологий.

Xiaomi Mi MIX Alpha Фото: Techadvisor

Из-за отсутствия места для динамика, производитель использует сам корпус для передачи звука за счет вибрации экрана – подобная технология использовалась в первом Xiaomi Mi MIX. Емкость комплектной батареи составляет 4050 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки с передачей 40 Вт энергии. Корпус смартфона изготовлен из титанового сплава, благодаря чему конструкция получилась прочной и в то же время легкой. Задняя полоска, где разместились камеры, изготовлена из керамики.

Возможности фотокамера Xiaomi Mi MIX Alpha для селфи Фото: Techadvisor

Важно понимать, что Xiaomi Mi MIX Alpha – это не концепт, а готовый к использованию смартфон, в отличие от обещанных гибких Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, выпуск которых был отложен по разным причинам. Правда Xiaomi установила антирекорд по стоимости смартфона – производитель просит 2815 долларов за экземпляр, что превосходит стоимость любого из гибких смартфонов.

Напомним, что ранее в Китае создали гибкий смартфон "на скорую руку", который разочаровал всех. Также ранее был определен самый популярный смартфон 2019 года, которым оказался не Xiaomi.

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