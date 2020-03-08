Xiaomi создала первый смартфон с 256 МП фотокамерой

Об этой возможности не знают даже сами владельцы Xiaomi Black Shark 3

Компания Xiaomi недавно представила несколько своих новинок, среди которых долгожданный геймерский смартфон Black Shark 3. У этой модели был обнаружена уникальная возможность, о которой китайский производитель не упомянул на мероприятии – способность фотографировать в рекордно высоком разрешении для смартфонов – 256 МП.

Скрытую возможность Black Shark 3 обнаружил автор многочисленных утечек Ice Universe, который поделился об этом на своей Twitter странице. При обработке такого снимка смартфон склеивает четыре 64-мегапиксельных фотографии в одно гигантское изображение. В конечном итоге получается файл с разрешением 13824 x 18432 и размером около 100 МБ.

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Отмечается, что полученные фотографии выглядят довольно четко, но при детальном рассмотрении ощущается эффект "картины, нарисованной масляными красками". Также упоминается, что на создание такого снимка уходит около 10 секунд.

Модельный ряд смартфонов Black Shark 3 оснащен процессорами Snapdragon 865, 90-герцовыми OLED-экранами, жидкостным охлаждением, а также памятью UFS 3.0 и ОЗУ LPDDR5.

Напомним, что ранее был обнаружен самый быстрый смартфон 2020 года. В то же время экспертами был найден лучший смартфон для съемок космоса.

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