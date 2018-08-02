Xiaomi создали мусорник с "мозгами" (видео)

Мусорное ведро уничтожает неприятные запахи и читает мысли владельцев

Мусорное ведро за 800 грн. Фото: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустила продукт из серии "умной" бытовой техники – Smart Trash Bin. Это мусорное ведро с интеллектуальным датчиком приближения и блокировкой запахов.

Устройство за 800 гривен умеет определять намерение владельца выкинуть мусор, для чего автоматически поднимает крышку – достаточно приблизиться к корпусу на расстояние менее 35 сантиметров. Таким образом, владельцу не придется прикасаться к белоснежному глянцевому корпусу руками и пачкать дорогое мусорное ведро.

Единственное, что не умеет "умный" мусорный бак – выносить мусор

При наполнении бака устройство автоматически закрывает мешок для мусора и сигнализирует о необходимости вынести мусор. Крышка также герметично закрывает мусорный бак, эффективно блокируя любые запахи внутри, а также не привлекает мух и других насекомых.

Высота Smart Trash Bin составляет 40 см, вместимость — 15,5 литров, весит 3.5 кг. Новинка проходит тестирование и готовится к массовому производству.

Напомним, что ранее прозрачные смартфоны Xiaomi Mi 8 раскупили за минуту, дешевому Xiaomi Redmi 6A срочно нарастили память, а гендиректор Xiaomi назвал лучший смартфон в мире.