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Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

Продажи откладываются на неопределенный срок из-за аварии на заводе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:51
410 тысяч покупателей Xiaomi Redmi Note 7 не получили свои смартфоны в срок Фото: Akket
410 тысяч покупателей Xiaomi Redmi Note 7 не получили свои смартфоны в срок
Фото: Akket

Ожидаемый смартфон Xiaomi Redmi Note 7, несмотря на некоторые недостатки с фотокамерой, все же оказался мировым бестселлером – первую партию раскупили всего за 10 минут. Однако пользователи не получили предзаказанные смартфоны в срок, более того Xiaomi внезапно прекратила любые продажи новинки по всему миру.

Причина прекращения продаж Xiaomi Redmi Note 7 выяснилась на официальном аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter. В посте руководство компании извинилось за задержки поставок из-за серьезной аварии на заводе производителя. Последствия были устранены быстро, но сроки поставок заказов сдвинулись на неделю. Стоит отметить, что покупателей, которые ждут Xiaomi Redmi Note 7, оказалось очень много – очередь из предзаказанных моделей составила 410 тысяч аппаратов только на одном сайте JD.com.

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Xiaomi Redmi Note 7 — это смартфон из бюджетной линейки компании, главными особенностями которой стала 48-мегапиксельная фотокамера (вторая на 5 МП) и довольно мощная аппаратная начинка для недорогого аппарата: процессор Snapdragon 660, а также 3-6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

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В Китае Xiaomi Redmi Note 7 предлагается в черном, синем и красном цветовых вариантах по цене 147 долларов за версию 3/32 ГБ, 176 долларов за 4/64 ГБ и 205 долларов за 6/64 ГБ.

Напомним, что Xiaomi уже готовит свой самый мощный смартфон. А Xiaomi Redmi Pro 2 будет первым смартфоном самым мощным процессором для дешевых мобильных устройств.

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Источник: ferra.ru
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