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Xiaomi сворачивает продажи своего лучшего смартфона Mi 9

Китайский производитель не справляется с огромным спросом на Xiaomi Mi 9

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:45
Возобновить продажи Xiaomi Mi 9 планируют 19 марта
Возобновить продажи Xiaomi Mi 9 планируют 19 марта
Фото: Andro-News

Вышедший в прошлом месяце Xiaomi Mi 9 привлек огромное внимание покупателей за свою невысокую цену и просто монструозную производительность, которая побила все рекорды. Однако купить такой смартфон посчастливится не всем. Ажиотаж в Китае на новинку привел к тому, что наблюдается острая нехватка устройств в розничных сетях и Xiaomi просто не в состоянии обеспечить рынок нужным количеством мобильных телефонов, сообщает Andro-News.

Это привело к тому, что вчера Xiaomi выступила с заявлением о приостановке продаж Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE и Mi 9 TE. В качестве официальной причины для такого шага названо недостаточное количество устройств на складах.

Официальное заявление от Xiaomi об остановке продаж Mi 9 (перевод ниже)

"Компания Xiaomi приносит свои извинения за временную приостановку продаж популярного смартфона Mi 9 из-за недостатков мобильных устройств на складах ритейлеров. Мы глубоко сожалеем о случившемся, и мы надеемся, такого больше не произойдет. О начале следующих продаж мы вам сообщим", – говорится в официальном заявлении Xiaomi.

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Забавным остается тот факт, что в то время, как производитель не в состоянии обеспечить спрос на флагманские смартфоны, параллельно он заявляет о своем желании отказаться от выпуска компактных субфлагманов по причине их низкой популярности.

В компании обещают возобновить продажи устройств с 19 марта. Но эксперты не верят, что за 3 дня можно успеть восполнить дефицит устройств на рынке, так что не исключено, что приостановление продаж может затянуться.

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Напомним, что вчера Xiaomi улучшила камеру Redmi Note 7 свежим обновлением. В то же время Xiaomi подготовила жесткие ограничения владельцам смартфонов.

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Источник: Andro-News
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