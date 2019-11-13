Xiaomi услышала фанатов: MIUI 11 станет еще удобнее

Новая функция появится сначала на китайских прошивках, а позже будет доступна всем владельцам Xiaomi

Новая функция для Xiaomi получила название Application Drawer Фото: AndroidInsider

В китайской социальной сети Weibo Xiaomi официально объявила о появлении в MIUI 11 функции Application Drawer ("ящик приложений"). Об этой небольшой, но крайне удобной опции поклонники бренда просили давно, теперь китайский производитель услышал своих фанатов.

Смотрите также в сюжете о том, как Оля Полякова борется с зависимостью дочери от смартфонов:

"Ящик приложений" представляет собой режим, в котором значки всех установленных в смартфоне приложений скрыты в отдельном меню, а на рабочие столы выводятся лишь самые необходимые. До этого момента оболочка MIUI использовала подход iOS, когда все значки выводились на рабочие столы, но с возможностью их группировки в папки. Таким образом лаунчер от Xiaomi был одним из немногих графических пользовательских интерфейсов, , где режим со скрытым меню приложений не был предусмотрен. Компания начала тестировать функцию летом.

Application Drawer в MIUI 11 Фото: Weibo

Теперь в стабильной MIUI 11 появится "ящик приложений" и пользователи смогут переключаться между стандартным видом главного экрана и новым меню в настройках. Первыми получат новую функцию обладатели китайской прошивки, а в глобальной режим ожидается позднее. Если активировать Application Drawer, то меню со всеми приложениями будет открываться свайпом вверх на главном экране, как на Samsung UI.

Напомним, что ранее Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн. Также недавно популярный смартфон Xiaomi получил Android 10.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.