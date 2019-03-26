Xiaomi в Украине открывает продажи Redmi Note 7: фото

Ценник на Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной фотокамерой стартует от 5499 гривен

Redmi Note 7 доступен в Украине с 26 марта Фото: Android Police

Компания Xiaomi официально представила в Украине нашумевший по всему миру смартфон среднеценового сегмента Redmi Note 7. Новинка получилась настолько популярной и востребованной, что в некоторых странах Note 7 не успевают продавать. Продажи смартфона стартуют 26 марта в розничных торговых сетях.

Старт продаж Redmi Note 7 лично анонсировал региональный директор Xiaomi Global в странах Центральной, Восточной и Северной Европы Тони Чен на официальной презентации в Киеве. Глава отметил, что смартфоны китайского производителя сейчас занимают первое место по популярности в Украине (четвертое во всем мире).

Xiaomi – бренд смартфонов №1 в Украине Фото: Сегодня

Особенностью Redmo Note 7 стала его 48-мегапиксельная фотокамера с двойным фотосенсором – она помогла Xiaomi придумать слоган мобильному аппарату: "Камера – огонь!" Фронтальная камера получила одинарный фотосенсор с разрешением 13 Мп. Производитель также оснастил Redmi Note 7 возможностью делать снимки с эффектом боке.

Слоган Redmi Note 7 Фото: Сегодня

Более того, камера Redmi Note 7 поддерживает новейшие AI-функции, такие как Ночной режим, AI распознавания сценариев, AI Beautify, AI Портретный режим, которые позволяют пользователям с легкостью делать качественные снимки.

Презентация Redmi Note 7 в Украине Фото: Сегодня

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей, аккумулятором емкостью 4000 мАч и сканером отпечатков пальцев. Внутри интегрирован процессор Qualcomm Snapdragon 660 (2,2 ГГц) и поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Для зарядки используется современный порт USB Type-C, причем производитель оставил в наличии 3,5-мм миниджек для подключения наушников. Кроме того, Redmi Note 7 имеет усилитель Smart PA для более громкого и качественного звука.

Redmi Note 7 уже доступен в Украине Фото: Сегодня

В Украине Redmi Note 7 будет продаваться в трех цветных вариантах: черный и градиентные Neptune Blue и Nebula Red.

Redmi Note 7 во всех доступных цветах Фото: Android Authority

Официальные цены на Redmi Note 7 в Украине:

3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ – 5499 грн,

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ – 5999 грн,

4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ – 6999 грн.

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Напомним, что в Украине уже официально продается модель Redmi 7 с чуть меньшим экраном на 1000 гривен дешевле. Также мы сообщали, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей.

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