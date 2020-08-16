Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов

Сегодня, 09:04

Китайский производитель выпустил обновление MIUI 12 на основе Android 10 и даже на Android 11

Китайский производитель смартфонов Xiaomi порадовал своих пользователей долгожданной прошивкой MIUI 12. Международная версия MIUI 12 вышла с небольшим опозданием относительно китайской. Но у Xiaomi есть чем порадовать пользователей, чтобы скрасить задержку – обновление получили сразу 36 моделей смартфонов, вместо ожидаемых 23.

Апдейт основан на Android 10. Однако несколько счастливчиков получили Android 11, но в бета-версии. Если верить заявлениям разработчиков Xiaomi, MIUI 12 станет их лучшей прошивкой за последнее десятилетие. Xiaomi даже пошла на сравнение прошивки с Apple, поскольку часть функций скопирована у iPhone 12.

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

Список изменений новой прошивки очень обширный. MIUI 12 предлагает значительно переработанный интерфейс, выводит анимацию на новый уровень, улучшает темную тему, повышает безопасность, предлагает переработанные фирменные приложения и многое другое. Сама компания во время анонса отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.

Список моделей, которые получат обновление MIUI 12:

  1. Xiaomi Mi 10
  2. Xiaomi Mi 10 Pro
  3. Xiaomi Mi 10 Lite
  4. Xiaomi Mi 9
  5. Xiaomi Mi 9 Lite
  6. Xiaomi Mi 9 SE
  7. Xiaomi Mi 9 Explorer/Transparent Edition
  8. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  9. Xiaomi Mi 9T
  10. Xiaomi Mi 9T Pro
  11. Xiaomi Mi MIX 3
  12. Xiaomi Mi MIX 3 5G
  13. Xiaomi Mi Note 10
  14. Xiaomi Mi Note 10 Pro
  15. Xiaomi Mi Note 10 Lite
  16. Xiaomi Mi CC9 Pro
  17. Xiaomi Mi CC9
  18. Xiaomi Mi CC9e
  19. Xiaomi Mi A3
  20. Redmi K30
  21. Redmi K30 Pro
  22. Redmi K30 Pro Zoom
  23. Redmi K20
  24. Redmi K20 Pro
  25. Redmi K20 Pro Premium
  26. Poco X2
  27. Redmi Note 9
  28. Redmi Note 9S
  29. Redmi Note 9 Pro
  30. Redmi Note 9 Pro Max
  31. Xiaomi Black Shark 3
  32. Xiaomi Black Shark 3 Pro
  33. Xiaomi Poco F2 Pro
  34. Redmi 10X Pro
  35. Redmi 10X 4G
  36. Redmi 10X 5G

Напомним, что ранее Xiaomi создала полностью прозрачный телевизор, который парит в воздухе. Также летом Xiaomi выпустила лучший дешевый смартфон 2020 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Обзор Tecno Spark 5 Pro: яркий стиль и квадрокамера в недорогом смартфоне Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite Выход iPhone 12 Pro перенесли ближе к зиме Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2: обзор самых прорывных смартфонов года
смартфоны обновление Xiaomi MIUI Android 10 Android 11
Источник: ixbt.com
Реклама

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Валентину Легкоступову обнаружили в Москве с пробитой головой
Валентину Легкоступову обнаружили в Москве с пробитой головой
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление
Игорь Николаев сделал неожиданное заявление

Популярные статьи

Вчера, 12:20Техно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Вчера, 11:40Food

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Вчера, 05:22Психология

Гороскоп на сегодня 15 августа: Овны реализуют все, что запланировали, а Тельцы будут полны сил и энергии

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

14 августаFood

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

14 августаEvents

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

14 августаШоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

14 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

14 августаEvents

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

13 августаТехно

Парящий в воздухе: Xiaomi создала полностью прозрачный телевизор

13 августаШоу-бизнес

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу: видео с торжества

13 августаПсихология

Психологи пояснили, в чем особенность левшей

13 августаFood

Маковый Спас-2020: лучшие рецепты праздничной выпечки

13 августаШоу-бизнес

16 ванных комнат, сауны и винный погреб: как выглядит шикарный особняк принца Гарри и Меган Маркл

13 августаEvents

День левши-2020: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Лорак в черном халате примерила на себя лучший образ Тины Кароль
Лорак в черном халате примерила на себя лучший образ Тины Кароль
Рак, туберкулез и грибки: врачи раскрыли новые свойства лаврушки
Рак, туберкулез и грибки: врачи раскрыли новые свойства лаврушки
Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
Скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Кончита Вурст встревожила фанатов обнаженным фото
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять