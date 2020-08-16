Xiaomi выпустила "лучшее обновление десятилетия" для 36 смартфонов

Китайский производитель выпустил обновление MIUI 12 на основе Android 10 и даже на Android 11

Китайский производитель смартфонов Xiaomi порадовал своих пользователей долгожданной прошивкой MIUI 12. Международная версия MIUI 12 вышла с небольшим опозданием относительно китайской. Но у Xiaomi есть чем порадовать пользователей, чтобы скрасить задержку – обновление получили сразу 36 моделей смартфонов, вместо ожидаемых 23.

Апдейт основан на Android 10. Однако несколько счастливчиков получили Android 11, но в бета-версии. Если верить заявлениям разработчиков Xiaomi, MIUI 12 станет их лучшей прошивкой за последнее десятилетие. Xiaomi даже пошла на сравнение прошивки с Apple, поскольку часть функций скопирована у iPhone 12.

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Список изменений новой прошивки очень обширный. MIUI 12 предлагает значительно переработанный интерфейс, выводит анимацию на новый уровень, улучшает темную тему, повышает безопасность, предлагает переработанные фирменные приложения и многое другое. Сама компания во время анонса отметила, что системная анимация MIUI 12 впервые стала сравнима с iOS.

Список моделей, которые получат обновление MIUI 12:

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Explorer/Transparent Edition Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi MIX 3 Xiaomi Mi MIX 3 5G Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi Mi CC9 Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi A3 Redmi K30 Redmi K30 Pro Redmi K30 Pro Zoom Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi K20 Pro Premium Poco X2 Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Xiaomi Black Shark 3 Xiaomi Black Shark 3 Pro Xiaomi Poco F2 Pro Redmi 10X Pro Redmi 10X 4G Redmi 10X 5G

Напомним, что ранее Xiaomi создала полностью прозрачный телевизор, который парит в воздухе. Также летом Xiaomi выпустила лучший дешевый смартфон 2020 года.

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