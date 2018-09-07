Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Лучший смартфон Xiaomi получил Android 9.0

Пользователи уже отмечают, что на Android 9.0 Pie Xiaomi Mi 8 работает очень шустро

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:32
Xiaomi Mi 8 получил Android 9.0. Фото: Azad Hind News
Xiaomi Mi 8 получил Android 9.0. Фото: Azad Hind News

Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie для своего лучшего смартфона – обновление можно установить на Xiaomi Mi 8. Прошивка находится на стадии бета-теста, поэтому не является массовой, а дает возможность попробовать новые возможности Android, но может работать нестабильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Android 9.0 появился на древних смартфонах

Кроме того, новая версия содержит в себе исправление некоторых ошибок. Пользователи уже отмечают, что на Android 9.0 Pie Xiaomi Mi 8 работает очень быстро, повысилась скорость работы, а батарея стала держать заряд дольше.

2018053107341559773
MIUI 10 на основе Android 9.0 пока еще находится на стадии бета-теста
Фото: Gizchina

Вместе с Androd 9.0 улучшилась и оболочка MIUI 10 – флагманский смартфон получил обновленную панель уведомлений, в которой теперь даже есть предпросмотр видео и фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый Android 9.0 ломает смартфоны

Android Pie защищает смартфон Xiaomi Mi 8 от несанкционированного доступа к личным данным. За счет этого, например, какая-либо программа не сможет делать скриншоты экрана, использовать камеру и/или микрофон в фоне. Таким образом смартфон обеспечен надежной защитой от слежки, которая стабильно работает даже в бета-версии.

xiaomi-android-pie-miui-10
Описание прошивки MUI 10
Akket

Размер прошивки MIUI 10 составляет 2,1 ГБ. Установить ее можно "по воздуху", достаточно подключиться к любой Wi-Fi точке.

Напомним, что ранее мы составляли список смартфонов, которые получат обновление Android 9.0 Pie – найдите свою модель в списке. Если вашей модели в списке не нашлось, то есть простой способ установить Android 9.0 на любой смартфон.

Еще несколько материалов по теме:
Android 9.0 появился на древних смартфонах Быстрая и удобная: обзор юбилейной прошивки Xiaomi MIUI 10 (ФОТО) Новая прошивка Xiaomi разгневала владельцев смартфонов
смартфон android Wi-Fi обновление Xiaomi прошивка MIUI Android 9.0
Источник: Akket
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров