Лучший смартфон Xiaomi получил Android 9.0

Пользователи уже отмечают, что на Android 9.0 Pie Xiaomi Mi 8 работает очень шустро

Xiaomi Mi 8 получил Android 9.0. Фото: Azad Hind News

Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie для своего лучшего смартфона – обновление можно установить на Xiaomi Mi 8. Прошивка находится на стадии бета-теста, поэтому не является массовой, а дает возможность попробовать новые возможности Android, но может работать нестабильно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Android 9.0 появился на древних смартфонах

Кроме того, новая версия содержит в себе исправление некоторых ошибок. Пользователи уже отмечают, что на Android 9.0 Pie Xiaomi Mi 8 работает очень быстро, повысилась скорость работы, а батарея стала держать заряд дольше.

MIUI 10 на основе Android 9.0 пока еще находится на стадии бета-теста Фото: Gizchina

Вместе с Androd 9.0 улучшилась и оболочка MIUI 10 – флагманский смартфон получил обновленную панель уведомлений, в которой теперь даже есть предпросмотр видео и фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новый Android 9.0 ломает смартфоны

Android Pie защищает смартфон Xiaomi Mi 8 от несанкционированного доступа к личным данным. За счет этого, например, какая-либо программа не сможет делать скриншоты экрана, использовать камеру и/или микрофон в фоне. Таким образом смартфон обеспечен надежной защитой от слежки, которая стабильно работает даже в бета-версии.

Описание прошивки MUI 10 Akket

Размер прошивки MIUI 10 составляет 2,1 ГБ. Установить ее можно "по воздуху", достаточно подключиться к любой Wi-Fi точке.

Напомним, что ранее мы составляли список смартфонов, которые получат обновление Android 9.0 Pie – найдите свою модель в списке. Если вашей модели в списке не нашлось, то есть простой способ установить Android 9.0 на любой смартфон.