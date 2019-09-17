Xiaomi выпустила Xiaomi Mi 9 Lite для Европы

Новинка является копией китайской модели Xiaomi Mi CC9, но ориентирована на глобальный рынок

Старт продаж Xiaomi Mi 9 Lite намечен на 20 сентября Фото: AndroidInsider

Летом в Китае вышла модель Xiaomi Mi CC9 – крепкий середнячок с производительным аппаратным оснащением и доступной ценой. Спустя пару месяцев Xiaomi выпускает тот же смартфон в Европе, но уже под другим названием – Mi 9 Lite. Скорее всего, новинка официально появится в продаже и в Украине.

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Xiaomi Mi 9 Lite получил 6,39-дюймовый AMOLED дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, разрешение Full HD+. Сам корпус выполнен из стекла, для защиты которого в комплекте идет чехол.

Xiaomi Mi 9 Lite Фото: AndroidInsider

Основной упор в новинке делается на фотокамеру и качество снимков – для этого аппарат оснащен тройной основной камерой с сенсором 48 МП, широкоугольный объектив на 8 МП и дополнительный датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера получила сенсор рекордным разрешением в 32 МП.

Старт продаж Xiaomi Mi 9 Lite намечен на 20 сентября – одновременно со стартом iPhone 11. Базовая модель на 4/64 ГБ стартует с ценником в 319 евро, или около 8700 гривен по курсу, а старшая на 6/128 ГБ — за 349 евро, или почти 9500 гривен. Как правило новые модели Xiaomi появляются Украине через несколько недель после запуска в Европе.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. В то же время Xiaomi объявил войну против рекламы в смартфонах.

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