Xiaomi выпустили агрессивный смартфон для геймеров

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 получил "заряженную" аппаратную начинку

Xiaomi Black Shark 2 появится в продаже 22 марта 2019 года Фото: XDA

В Китае состоялась презентация игрового высокопроизводительного смартфона второго поколения – Xiaomi Black Shark 2. На фоне успеха первой модели, которую раскупили за секунды, Xiaomi уделила еще больше внимания игровым возможностям мобильного устройства.

Xiaomi Black Shark 2 Фото: XDA

Xiaomi Black Shark 2 получил высококачественный дисплей AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали. Панель формата Full HD+ с разрешением 2340×1080 точек и соотношением сторон 19,5:9 обладает 108,9% охватом цветового пространства DCI-P3, а яркость достигает 430 кд/м2. Дисплей выдает кадровую частоту в 240 Гц, при этом экран реагирует на касание всего за 43,5 мс (у iPhone XS это 45 мс, у Samsung Galaxy S10 — 60 мс). Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

Xiaomi Black Shark 2 Фото: XDA

Кремниевым "сердцем" игрофона стал мощнейший на текущий момент мобильный процессор Snapdragon 855, использующийся в лучших топовых смартфонах на Android в 2019 году. Этот мобильный процессор содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE. Оперативной памяти до 12 ГБ, встроенной — до 256 ГБ.

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Для защиты от перегрева предусмотрена система жидкостного охлаждения третьего поколения. Пластина занимает половину корпуса, охлаждая при этом чипсет и окружающие его чипы и эффективно рассеивая тепло по всей поверхности корпуса. В результате обещают, что смартфон не нагреется свыше 45 градусов.

Охлаждение Xiaomi Black Shark 2 Фото: XDA

В тыльной части корпуса установлена двойная камера: 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и максимальной диафрагмой f/1,75, второй модуль содержит 12-мегапиксельный датчик Samsung S5K3M5, максимальная диафрагма — f/2,2. Селфи-камера разработана на основе 20-мегапиксельного сенсора.

Смартфон может похвастаться агрессивным дизайном. Покупателям предлагают на выбор несколько вариантов цветового исполнения: Shadow Black, Frozen Silver и Mirage Blue. Габариты составляют 163,61×75,01× 8,77 мм, вес — 205 граммов, что на 4 грамма тяжелее Samsung Galaxy Note 9. Емкость аккумулятора увеличили до 4000 мАч, а быстрая зарядка мощностью 27 Вт за 5 минут добавит 30 минут игр, а за 10 минут — целый час.

Xiaomi Black Shark 2 Фото: XDA

Не обошлось без дополнительных возможностей. Для улучшенной связи по бокам добавили по дополнительной антенне для модулей 4G/LTE и Wi-Fi, чтобы руками не мешать стабильному сигналу во время онлайн схватки. С помощью специального режима можно направить всю мощность на игру, отключив все фоновые процессы. Кроме того, есть фоновые стереодинамики и геймпад GamePad 3.0, который можно использовать отдельно или же вставить в него смартфон, получив некое подобие портативной приставки. Старт продаж намечен на 22 марта 2019 года, т.е. уже на этой неделе.

Для Xiaomi Black Shark 2 предусмотрены следующие модификации:

6 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128 Гбайт — $480;

8 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128 Гбайт — $520;

8 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 256 Гбайт — $570;

12 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 256 Гбайт — $630.

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Напомним, что ранее Xiaomi создали предельно дешевый смартфон за 100 долларов. Также на прошлой неделе был скандал, когда мощные смартфоны Xiaomi страдали от "позорного" брака.

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