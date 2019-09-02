Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Как выяснил эксперт XDA Developers, Xiaomi Mi 9 Lite на самом деле является Xiaomi CC9

Xiaomi Mi 9 Lite является вовсе не новинкой Фото: Канобу

Китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску новую модель смартфона. Новинка под названием Xiaomi Mi 9 Lite засветилась в каталоге сертифицированных устройств Google. Однако при детальном изучении характеристик устройства выяснилась одна интересная деталь – этот смартфон уже давно продается в Китае под другим названием.

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Информацией о грядущей новинке поделился руководитель авторитетного ресурса XDA Developers Мишаль Рахман. Именно он обнаружил упоминание Xiaomi Mi 9 Lite в каталоге Google, где устройство проходило под кодовым названием pyxis. Затем при детальном изучении внутренностей эксперт пришел к выводу, что смартфон будет новой версией ранее выпущенного в Китае Xiaomi CC9.

Xiaomi CC9 давно продается в Китае Фото: Gizmodo

Xiaomi CC9 обладает 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Основная камера у него тройная – на 48 МП, 8 МП и 2 Мп. Фронтальная обладает 32-мегапиксельным датчиком. Работает устройство на процессоре Snapdragon 710 (2,2 ГГц).

Эта особенность напоминает историю с Xiaomi Mi 9T, который оказался ориентированным на Европу смартфоном Redmi K20. Название ввело в заблуждение многих покупателей, которые приобретали "бюджетный флагман", надеясь на производительность уровня Mi 9, а на деле это была упрощенная модель Redmi K20 Pro с более слабым процессором. У Xiaomi также есть модель CC9e, известная на глобальном рынке под именем Mi A3.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. В то же время Xiaomi объявил войну против рекламы в смартфонах.

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