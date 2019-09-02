Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Как выяснил эксперт XDA Developers, Xiaomi Mi 9 Lite на самом деле является Xiaomi CC9

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:15
Xiaomi Mi 9 Lite является вовсе не новинкой
Xiaomi Mi 9 Lite является вовсе не новинкой
Фото: Канобу

Китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску новую модель смартфона. Новинка под названием Xiaomi Mi 9 Lite засветилась в каталоге сертифицированных устройств Google. Однако при детальном изучении характеристик устройства выяснилась одна интересная деталь – этот смартфон уже давно продается в Китае под другим названием.

Смотрите также в сюжете о том, как проходят телефонные переговоры президентов:

Информацией о грядущей новинке поделился руководитель авторитетного ресурса XDA Developers Мишаль Рахман. Именно он обнаружил упоминание Xiaomi Mi 9 Lite в каталоге Google, где устройство проходило под кодовым названием pyxis. Затем при детальном изучении внутренностей эксперт пришел к выводу, что смартфон будет новой версией ранее выпущенного в Китае Xiaomi CC9.

Xiaomi CC9 давно продается в Китае
Xiaomi CC9 давно продается в Китае
Фото: Gizmodo

Xiaomi CC9 обладает 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Основная камера у него тройная – на 48 МП, 8 МП и 2 Мп. Фронтальная обладает 32-мегапиксельным датчиком. Работает устройство на процессоре Snapdragon 710 (2,2 ГГц).

Эта особенность напоминает историю с Xiaomi Mi 9T, который оказался ориентированным на Европу смартфоном Redmi K20. Название ввело в заблуждение многих покупателей, которые приобретали "бюджетный флагман", надеясь на производительность уровня Mi 9, а на деле это была упрощенная модель Redmi K20 Pro с более слабым процессором. У Xiaomi также есть модель CC9e, известная на глобальном рынке под именем Mi A3.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. В то же время Xiaomi объявил войну против рекламы в смартфонах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Третье сентября – день обновления: Google выпускает Android 10 Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов Мощный процессор от Huawei превзошел все ожидания Google "очернил" популярное приложение на Android
Google смартфоны Флагман Xiaomi Redmi
Источник: ixbt.com
Реклама

Новости партнеров

Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
Бег для мужчин. В чем польза для сильного пола
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
40 ложек сахара в день: что произойдет с организмом?
9 самых крутых кондитеров в Instagram
9 самых крутых кондитеров в Instagram
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток
Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток

Популярные статьи

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаFun

Женщина по ошибке провела в тюрьме 35 лет и стала миллионершей

Новости партнеров

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Что такое «пищевой мусор» и чем он опасен
Что такое «пищевой мусор» и чем он опасен
Что случится с организмом, если ежедневно есть 40 ложек сахара
Что случится с организмом, если ежедневно есть 40 ложек сахара
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно
6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно
Сбежавшая в Россию певица поразила переменами во внешности
Сбежавшая в Россию певица поразила переменами во внешности
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных