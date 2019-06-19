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Xiaomi высмеяла ужасные челки смартфонов: видео

Китайский производитель выпустил серию рекламных роликов, пародирующих конкурентов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:21
Cерия роликов Beware The notch пародирует "челки" iPhone XS
Cерия роликов Beware The notch пародирует "челки" iPhone XS
Фото: Reddit

На прошлой неделе Xiaomi выпустила европейскую версию смартфона-убийцы Redmi K20, который продвигается под названием Mi 9T. Для популяризации своей новинки на рынке Европы китайский производитель выпустил серию жестких рекламных видео, в которых высмеиваются недостатки конкурентов, например, знаменитая челка iPhone XS.

Смотрите также в сюжете о том, как реклама может довести до инфаркта:

В серии роликов под названием Beware The notch ("Берегись выреза") компания буквально издевается над мобильными устройствами, которые подражают Apple. По сюжету, парикмахер, стоматолог и визажист так отвлекаются на странные "вырезы" в верхней части кадра, что допускают фатальные для своих клиентов ошибки.

Xiaomi взяла курс на отказ от вырезов, хоть и использовала каплевидный тип челок в моделях Redmi Note 7 или Mi 9. Однако в этих промо-роликах акцент идет именно на главном достоинстве Mi 9T – бесшовном экране и отсутствие челки. Вместо выреза под фронтальную камеру используется перископ, который выдвигается при активации приложения фотокамеры.

"Перископ" фотокамеры Xiaomi Mi 9T
"Перископ" фотокамеры Xiaomi Mi 9T
Фото: GSMarena

Напомним, что ранее решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов. В то же время Xiaomi объявил войну против рекламы в смартфонах.

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Источник: ferra.ru
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