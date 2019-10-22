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Ядерная мощь: ТОП-10 быстрых мобильных процессоров

Самым мощным смартфоном в рейтинге оказался ASUS ROG Phone 2 на процессоре Snapdragon 855 Plus

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Рейтинг составлен на основе бенчмарка Master Lu
Рейтинг составлен на основе бенчмарка Master Lu
Фото: Unsplash

Какой сейчас самый мощный процессор для смартфона? Этим вопросом задались специалисты из Китая, который создали специальную программу для оценивания мощности мобильных устройств Master Lu. На днях создатели бенчмарка опубликовали рейтинг из ТОП-10 самых производительных процессоров за третий квартал 2019 года.

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Самым мощным оказался процессор Snapdragon 855 Plus производства компании Qualcomm – сейчас на этой платформе выпускают игровые смартфоны вроде ASUS ROG Phone 2. Вторую строчку рейтинга занимает 8-ядерный чип Kirin 990 от Huawei – на нем работает Huawei P30 Pro. Третье место досталось обычному Snapdragon 855 (Galaxy S10). Четвертую позицию занял прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 с повышенной частотой до 2,96 ГГц (Xiaomi Black Shark). За ним, на пятом месте, обычная версия Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц (Galaxy Note 9).

Рейтинг ТОП-10 мощных процессоров на Android-смартфонах
Рейтинг ТОП-10 мощных процессоров на Android-смартфонах
Фото: Techadvisor

Шестая позиция у "камня" Kirin 980 от Huawei, седьмая за Samsung Exynos 9810, восьмая позиция у Kirin 810, а девятое место занял игровой процессор среднеценового сегмента Snapdragon 730G (Redmi K20). Закрывает ТОП-10 самых мощных мобильных процессоров модель Samsung Exynos 8895 (Galaxy A70).

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Напомним, что ранее "Сегодня" составляли рейтинг ТОП-5 доступных смартфонов осени. В то же время был разрушен миф о мощности Apple iPhone 11 Pro.

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Источник: Канобу
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