Ядерный апокалипсис: чем грозит человечеству Третья мировая

YouTube-канал Kurzgesagt показал последствия масштабной ядерной войны

Ядерный арсенал на Земле способен убить около трех миллиардов человек Фото: Pinterest

Что если Третья мировая война случится с применением государствами всего доступного ядерного арсенала? На этот вопрос решил ответить YouTube-канал Kurzgesagt, который в простой и доступной форме в виде мультяшной анимации показал катастрофические последствия ядерной катастрофы на Земле.

Как уверяет автор этого видео, демонстрация последствий ни в коем случае не выдумана, а реализована на основе собранной информации от экспертов и из научных докладов. Таким образом продемонстрирован самый реалистичный сценарий развития последствий полномасштабной ядерной войны.

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Стоит также учесть, что с момента начала ядерной эпохи ядерные державы создали в общей сумме 15 тысяч ядерных боеголовок, 14 тысяч из них находятся на территории России и США. Дальше идет ужасающая статистика. К примеру, для уничтожения города населением больше 100 тысяч человек необходимо три ядерных взрыва. Существующее количеств ядерного оружия способно стереть с лица Земли 4,5 тысячи крупных городов и убить около трех миллиардов человек.

С другой стороны, если весь существующий ядерный арсенал на Земле сложить в одном месте и подорвать, то получившийся огненный шар обладал бы диаметром в 50 километров, а образовавшаяся взрывная волна уничтожила бы все на площади 3000 квадратных километров, а в радиусе 250 км от центра все живое просто бы испарилось.

Смотрите также в сюжете о том, насколько велика вероятность начала ядерной войны:

Напомним, что ранее мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества. Стоит также отметить, что подобный сценарий предположил суперкомпьютер, который предрек человечеству мучительную гибель.

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