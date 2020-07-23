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Як провести літо безпечно, корисно й ефективно в умовах пандемії

Чи не ідеальним варіантом є заміський відпочинок

Фото: freepik.com

Пандемія коронавірусу змусила багатьох українців переглянути свої плани на літню відпустку. Кордони більшості країн залишаються поки що закритими – на далекі моря не поїдеш. Отже потрібно шукати гарні варіанти в Україні. Можна поїхати на море, в гори чи на популярні волинські озера. Щоправда, тоді доведеться перейматися через власну безпеку. Велике скупчення людей на популярних курортах країни не дозволить дотримуватися карантинних норм. Подекуди їх взагалі ігнорують. Це змушує багатьох задуматися: чи варто зайвий раз ризикувати?

Дехто резонно зазначить, що власне здоров’я важливіше, та шукатиме альтернативу. У такому разі чи не ідеальним варіантом є заміський відпочинок у колі сім’ї: на дачі або у родичів у селі. Якщо у вас немає ні того, ні іншого – не біда. Можна орендувати будинок. Ціни стартують від 5000 гривень на місяць, що точно буде дешевше за поїздку на курорт. Є варіанти і більш дорогі, але тут усе залежить від розміру гаманця та ваших вимог. Утім взяти в оренду гарний заміський будинок нескладно.

Фото: Pixabay

1. Оберіть місце

Якщо ви вибрали такий варіант відпочинку, то варто звернути увагу на розташування. Бажано, аби поруч були ліс або водойма (річка, ставок чи озеро). Чисте повітря, можливість покупатися після спекотного дня чи прогулятися в лісі – це додаткова перевага, що надасть вашому відпочинку позитивних і яскравих емоцій.

2. Будьте на зв’язку

По-друге, слід подбати про зв'язок. Швидкий, якісний та надійний інтернет – це базова потреба сьогодення. Щоправда, Wі-Fі зараз доступний далеко не скрізь, особливо якщо йдеться про віддалені населенні пункти. Проте це вже не є проблемою. Забезпечити свій будинок інтернетом, який працюватиме не гірше за Wі-Fі, можна завдяки послузі бездротового 4G-інтернету "Все разом 4G" від Київстар. Потужний роутер ловить сигнал від 4G-вишок, тому ви можете спокійно працювати в мережі, передивлятись улюблені фільми, слухати музику й активно спілкуватися з друзями, рідними чи колегами. Якщо у вас є діти, то вони з радістю подивляться мультики чи пограють в онлайн-ігри. Наявність швидкого та якісного 4G-інтернету зробить ваш відпочинок сучасним і більш різноманітним.

3. Працюйте з комфортом

Крім того, якщо вам треба попрацювати, 4G-інтернет від Київстар надасть широкі можливості щодо вибору робочого місця. Ви можете облаштувати його в будинку, на терасі або навіть просто на траві, розстеливши покривало, розклавши шезлонг чи гамак. Зв'язок буде ідеальним скрізь! Ви не дратуватиметеся, що маєте сидіти в одній точці, аби зателефонувати по Skype або відправити електронного листа.

Фото: freepik.com

4. Займіться саморозвитком

Пожити за містом – це чудова нагода не тільки уповільнити темп життя, але й здобути нові навички та знання. Читайте книги, медитуйте, навчайтеся. На щастя, опанувати нове можна завдяки навчанню онлайн. Неважливо, що це буде – медитація чи курс садівництва. Цей період може стати гарною нагодою врівноважити життя в контексті "природа vs технології".

5. Подбайте про здоров’я

Започаткуйте нові приємні традиції. Це можуть бути щоденні прогулянки у родинному колі, пробіжки лісом, купання чи ранкова зарядка на свіжому повітрі. Використовуйте свій заміський відпочинок максимально корисно і не забувайте про заходи безпеки.

Фото: freepik.com

Аби забезпечити себе безлімітним 4G-інтернетом від Київстар, потрібні дві речі: наявність 4G-покриття у бажаному для вас населеному пункті та підключення послуги "Все разом 4G". Остання включає в себе:

роутер;

безлім на домашній інтернет через 4G-мережу;

безлім на мобільний інтернет;

безлім на дзвінки в мережі Київстар;

180 хвилин на номери інших мобільних операторів і за кордон;

безлім на додаткові сервіси;

один рахунок, який можна поповнювати як звичайний мобільний.

Вартість пакета "Все разом 4G" – 300 гривень на місяць. Не забувайте, що сюди входить і домашній інтернет 4G, і мобільний зв’язок + 1999 гривень за 4G-роутер.

Щоб підключити послугу, слід:

переконатися в тому, що в потрібному населеному пункті є покриття 4G. Це можна зробити на сайті Київстар;

залишити заявку на підключення послуги;

отримати роутер у зручному для вас відділенні "Нової пошти";

підключити його.

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