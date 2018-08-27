Япония пообещала создать летающий автомобиль в ближайшее десятилетие

Через 10 лет летающие автомобили заполонят небо. Фото: kittyhawk.aero

Япония сегодня официально заявила, что выведет весь колесный транспорт в небо в течение следующих десяти лет. Для реализации такого амбициозного плана правительство страны собрало 21 организацию, включая таких гигантов, как Uber, Boeing, Airbus, Cartivator и Japan Airlines.

По мнению Японии, они избавятся от главной проблемы, которая удерживает автомобили на земле – регулирование. Правительство создаст целую правовую систему, в которой могут функционировать летающие автомобили, чтобы обойти такие страны, как США, в которой Федеральная авиационная ассоциация, как известно, решаете подобные вопросы очень медленно.

"Правительство Японии окажет соответствующую поддержку, чтобы помочь реализовать концепцию летательных аппаратов, такую как создание приемлемых правил", – заявили в министерстве.

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Технически летающие автомобили еще далеки до совершенства и покорения потребительского рынка, но прогресс в этой области уже есть. Стартап летающего такси, принадлежащий Ларри Пейджу, уже запускает в небо первые рабочие прототипы, а Uber планирует выпустить летающие такси уже через пять лет и открыть хаб для своего воздушного флота в Париже в 2023 году.

Напомним, что ранее сооснователь Google представил "летающий автомобиль", а Uber договорился с NASA о создании летающего автомобиля.