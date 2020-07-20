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Ярчайшая комета за 23 года Neowise улетает: как успеть увидеть

Сегодня, 07:25

Команда NASA поделилась советами по тому, как наблюдать комету Neowise на ночном небе прежде, чем она улетит

Прямо сейчас на момент выхода этой новости, над нами пролетает самая яркая за последние 23 года "великая комета" – Neowise, официально обозначенная C/2020 F3. Впервые она была обнаружена 27 марта года астрономами NASA, но никто не мог тогда предположить, какое она создаст космическое представление для землян. 3 июля комета облетела Солнце и направилась покинуть Солнечную систему. Времени на ее наблюдение осталось не много, поэтому не упустите шанс увидеть ее прежде, чем она скроется из виду на 6,8 тысяч лет, сообщает Express.

Команда NASA озвучила несколько советов по тому, как найти комету Neowise на ночном небе в ближайшие несколько дней. Максимальное сближение с Землей состоится 23 июля, что сделает ее еще ярче для наблюдений невооруженным глазом. В этот день комета Neowise пролетит мимо Земли на расстоянии в 103 миллиона километров. Затем она будет тускнеть и вовсе исчезнет из виду.

Смотрите также в сюжете о том, как Земля пересекла путь древней кометы:

"Для тех, кто надеется увидеть комету Neowise до того, как она достаточно отдалится от Земли, ​​есть несколько возможностей ее наблюдения. Если вы посмотрите на небо невооруженным глазом, комета Neowise, скорее всего, будет выглядеть как нечеткая звезда с небольшим хвостом. Поэтому все же рекомендуется использовать бинокль или небольшой телескоп, чтобы получить наилучший обзор этого объекта", – сообщают астрономы NASA.

Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
Комета Neowise
Фото: CNET
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В начале июля комета Neowise лучше всего была видна сразу после захода Солнца и прямо перед восходом Солнца в северном полушарии. Но со середины июля комету лучше всего увидеть в вечерние часы на северо-западе и близко к горизонту – комета будет расположена ниже и левее ковша Большой Медведицы.

Положение кометы Neowise
Положение кометы Neowise
Фото: Сегодня

Но есть еще один важный момент – в городских условиях с ночным освещением увидеть комету не получится. Для наблюдения лучше вовсе выехать за город, чтобы по близости не было никаких огней вовсе – тогда вам откроется невероятная картина настоящего ночного неба – только в этом случае комету можно рассмотреть невооруженным глазом.

Напомним, что ранее первая комета 2020 года упала на Солнце, не успев получить собственное имя. Также космический охотник пытался поймать комету "Атлас" за хвост.

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Источник: Express
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