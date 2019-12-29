Яркая звезда неба готовится взорваться: что ждет человечество

Ученые заметили, что самая яркая звезда в созвездии Ориона Бетельгейзе внезапно изменила яркость

У Бетельгейзе внезапно упала светимость Фото: Naked Science

В верхнем левом углу созвездия Ориона находится одна из самых ярких звезд на небе – α Ориона или Бетельгейзе. Астрономы утверждают, что последние данные наблюдений показывают, что звезда готова в любой момент стать сверхновой. Этот процесс будет сопровождаться невероятной мощности взрывом с выделением огромного количества энергии.

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О высокой вероятности возможного космического катаклизма говорится в докладе Universe Today, а также в недавней статье исследователей из Университета Вилланова. О том, что Бетельгейзе готовится взорваться, указывает важный фактор – внезапное падение светимости в два раза.

Бетельгейзе в созвездии Ориона Фото: Naked-science

Недавние оценки кривой блеска, предоставленные Американской ассоциацией наблюдателей переменных звезд (AAVSO), подтвердили утверждение о том, что звезда действительно изменилась примерно на одну звездную величину от +0,5 до +1,5. Еще в октябре Бетельгейзе сияла в 2,5 раза ярче, чем сейчас. Это убедительный признак. Хотя и не окончательное доказательство.

В астрономическом сообществе начали распространяться предположения, когда Бетельгейзе взорвется. Астрономы ожидают, что бывший красный гигант вспыхнет ярко-синим пламенем, которое будет светиться в течение 3-4 месяцев со звездной величиной в -10 – это в 16 раз слабее, чем Луна в полнолуние, но в 100 раз ярче, чем Венера, что сделает объект легко видимым даже в дневное время.

Размеры Бетельгейзе и Солнца Фото: N+1

Бетельгейзе расположена в плече созвездия Ориона примерно за 700 световых лет от Земли. Это делает ее относительно близким соседом в пределах нашей галактики. К счастью для человечества, оно не попадает в "зону гибели" в радиусе 50 световых лет от звезды, то есть смертельная радиация от сверхновой не дойдет до Солнечной системы. Поэтому взрыв сверхновой будет просто красивым и интересным событием с научной точки зрения.

Последний наблюдаемый взрыв сверхновой без телескопа был замечен в 1987 году в соседнем Большом Магеллановом Облаке сияла в 1987 году. А в нашей галактике Млечный путь последний раз сверхновую замечали в 1604 году в созвездии Змееносца.

Напомним, что ранее из космоса на Землю пришел таинственный сигнал. А недавно во Вселенной обнаружена нейтронная звезда ошеломительных размеров.

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