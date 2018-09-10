YouTube на Android получил приятную функцию: как включить

Темная тема приложения стала доступна для всех владельцев смартфонов

Приложение получило опцию, которая давно есть на iOS. Фото: techcrunch.com

Летом некоторые смартфоны на Android начали получать обновление YouTube с новой темой – темной. На днях темная тема приложения стала доступна для всех владельцев смартфонов.

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Для активации новой темы необходимо обновить приложение YouTube до версии 13.35 и выше – достаточно просто зайти в Google Play, найти программу и нажать "Обновить". Затем тапаем по иконке своего профиля в правом верхнем углу экрана, переходим в "Настройки" и включаем ночной режим в меню "Общие".

Активация темной темы YouTube в настройках segodnya.ua

Темная тема YouTube segodnya.ua

В случае отсутствия новой темы в настройках достаточно переустановить YouTube: удалить и скачать его с Google Play, тогда новая тема обязательно появится.

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Стоит отметить, что владельцы iPad и iPhone пользуются темной темой уже полгода, а Android-смартфоны получили ее лишь сейчас.

Напомним, что ранее Viber получил крайне важное улучшение, которое делает мессенджер еще более удобным в использовании. В Skype появилась долгожданная полезная функция, которую ждали 10 лет.