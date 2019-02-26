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YouTube начал борьбу с пропагандой вредных советов

Популярный видеохостинг отключил монетизацию противникам вакцинации

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
YouTube-каналы о лженауке лишились монетизации
YouTube-каналы о лженауке лишились монетизации
Фото: Pixabay

YouTube продолжает бороться с неприемлемым, опасным и просто ложным контентом, который нарушает правила размещения видео. На днях руководство видеохостинга приняло решение запретить показ рекламы и отключить от монетизации все каналы, выпускающие пропагандистский контент против вакцинации.    

Издание BuzzFeed News связалось с семью компаниями, которые не знали, что их реклама размещается на видеороликах об антивакцинации на таких пропагандистских каналах, как VAXXED TV, LarryCook333 и iHealthTube – эти три аккаунта имеют в общей сложности 473 тысячи подписчиков. В результате скандала многие рекламодатели сняли свои объявления после расследования BuzzFeed.

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"У нас есть строгие правила, которые определяют, на каких видео мы разрешаем показывать рекламу. Видеоролики, рекламирующие анти-вакцинацию, нарушают установленные правила. Мы немедленно предпринимаем меры к такому контенту и удаляем рекламу", – прокомментировал представитель YouTube изданию BuzzFeed News.

YouTube с трудом различает опасную дезинформацию от развлекательных передач, но пропаганда против вакцин представляет явный риск для здоровья населения. На очереди у YouTube борьба со лженаукой: последователях плоской Земли, теориях заговора и другими нежелательными материалами на своей платформе, которые вводят людей в заблуждение.  

На чем именно можно заработать в YouTube:

Напомним, что ранее YouTube на Android получил приятную функцию – мы объясняли, как ее включить. Также YouTube упросил просмотр видео на смартфонах

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Источник: TechSpot
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