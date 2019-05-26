Забудь о зарядке: ТОП-5 ноутбуков 2019 года с мощными батареями

Издание CNET провело тестирование батарей ноутбуков 2019 года, и отобрало лучшие модели с емкими аккумуляторами

Модели ноутбуков с зарядом более, чем на 12 часов автономной работы Фото: CNET

Время автономной работы – одна из ключевых особенностей, когда покупатели начинают выбирать себе ноутбук для личного пользования. Более того, в погоне за потребителем многие топовые бренды делают упор на производительность, дизайн, толщину корпуса и другие вещи, часто забывая о батарее. А ведь автономная работа для ноутбука это один из тех важных параметров, который позволяет забыть о зарядке во время длительных лекций или в дороге – никто не хочет, чтобы лэптоп внезапно выключился в самый неподходящий момент.

Смотрите также в сюжете о том, как купить новый ноутбук за небольшие деньги:

Лаборатория издания CNET провела независимое тестирование батарей ноутбуков модельного ряда 2018-2019 годов, чтобы выяснить их время автономной работы. В итоге были выбраны пять топовых моделей, которые демонстрируют выдающиеся показатели по этому параметру. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с рейтингом ТОП-5 лучших ноутбуков с мощными батареями.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon – на вершине рейтинга с показателем в 15 часов автономной работы Фото: CNET

14-дюймовый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon является представителем модели, ориентированной для бизнеса. Он не может похвастаться впечатляющим дизайном – это достаточно сдержанная в этом плане модель. Но функциональность и аппаратная начинка тут на высоте. Эта модель Lenovo претерпела незначительные изменения с моделью 2017 года, но получила HRD экран, поддержку голосового помощника Alexa, а также увеличенную емкость аккумулятора. Lenovo ThinkPad X1 Carbon способен проработать 15 часов на одном заряде. Также стоит отметить, что это один из самых легких лэптопов в мире – весит всего 1,13 кг.

LG Gram 15

LG Gram 15 с зарядом на 14 часов автономной работы Фото: CNET

Южнокорейский бренд выпустил модель LG Gram 15, которая отличается легковесной конструкцией, тонким профилем и продолжительным временем автономной работы от аккумулятора. В тестах лаборатории CNET этот ноутбук оказался лидером по этому показателю, выдержав 14 часов во время воспроизведения потокового видео.

Читайте также Microsoft изымает продукцию Huawei из продажи

Издание также похвалило 15,6-дюймовый лэптоп за наличие порта Thunderbolt 3, сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания, а также общим элегантным видом. Правда нашлись и недостатки – очень хлипкая верхняя крышка.

Asus NovaGo

Asus NovaGo выдает показатель автономности в 13 часов и 12 минут ценой слабого процессора Фото: CNET

Asus поступили достаточно хитро, чтобы увеличить время автономной работы. В модели NovaGo производитель использовал энергоэффективный мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 835, используемый во флагманских смартфонах 2017 года. В итоге устройство выдало очень высокие показатели работы от батареи емкостью 52 Вт*ч – 13 часов и 12 минут в активном режиме при подключенном LTE. Более того, лэптоп способен продержаться 30 дней без зарядки в режим ожидания (закрытой крышке).

За такое впечатляющее время автономной работы Asus NovaGo пришлось расплачиваться очень низкой производительностью из-за мобильного процессора, который крайне медленно выполняет даже самые простые офисные задачи в Windows 10 (ARM редакция), и больше напоминает смартфон, чем ноутбук.

LG Gram 14 2-in-1

LG Gram 14 2-in-1 работает до 12 часов 35 минут без подзарядки Фото: CNET

Еще один ноутбук из линейки LG попал в рейтинг. Это 14-дюймовая модель с сенсорным поворотным на 360 градусов дисплеем и стилусом. При тестировании потокового видео LG Gram 14 2-in-1 смог продержаться 12 часов 35 минут без подзарядки. Таким образом, заряда батареи этого ноутбука достаточно, чтобы продержаться 8-часовой рабочий день и еще останется на просмотр пары фильмов.

Читайте также В Европе закрывается последний завод по производству ноутбуков

Но у лэптопа нашлись и недостатки. Пользователям придется смириться с нестандартной раскладкой клавиатуры и слабыми стереодинамиками. Также для стилуса, который идет в комплекте, даже не предусмотрено никакого крепления, так что о его транспортировке владелец должен позаботиться сам.

Samsung Notebook 9 Pro

Samsung Notebook 9 Pro способен продержаться до 12 часов и 30 минут на одном заряде Фото: CNET

Samsung Notebook 9 Pro 2019 года — это тонкий, легкий ноутбук премиального сегмента с увеличенным временем автономной работы и высокой производительностью. Во время тестирования по просмотру потокового видео, лэптоп продержался 12 часов 30 минут, уступив лишь 5 минут модели LG Gram 14 2-in-1. Из недостатков CNET отметил лишь неудобное расположение сканера отпечатков пальцев у Samsung Notebook 9 Pro, в остальном это едва ли не лучшая модель на рынке ноутбуков.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как упростить работу с Windows 10 на ноутбуке. А недавно был создан ноутбук с батареей лучше Apple MacBook.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram