Забытый бренд возвращается с дешевым 5G-смартфоном

Тайваньский бренд HTC стремится вернуться на свой внутренний рынок c доступным смартфоном U20

Тайваньская компания HTC после непродолжительного отсутствия на рынке возвращается с привлекательной новинкой. На специальном мероприятии в Тайбэе был представлен HTC U20 – самый дешевый смартфон с поддержкой "опасных" сетей 5G.

В начале десятилетия HTC была лидером на рынке телефонов Android, а их флагманы были настоящими конкурентами iPhone благодаря сочетанию привлекательного дизайна и передового оборудования, дополненного элегантной оболочкой Android с полезными функциями и оригинальными решениями. Золотая эра компании достигла своего апогея около шести лет назад, когда появилась модель One M8 с уникальным цельным корпусом и мощными динамиками BoomSound. К сожалению, после этой модели дела у HTC пошли вниз, и от забвения не спасло ни приобретение Google большинства активов компании, ни оригинальные идеи. В итоге в 2018 году компания отказалась выпускать смартфоны.

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Тайваньский бренд в настоящее время стремится вернуться на внутренний рынок с выходом своего первого телефона среднего класса U20. Устройство оснащено 5G-модулем с процессором Snapdragon 765 и 6,8-дюймовым дисплеем FHD (2400 x 1080), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD.

HTC U20 5G Фото: TechSpot

Внешний вид мало чем отличается от старых моделей HTC, и гаджет можно принять за любой другой смартфон на Android. У новинки четыре камеры на задней панели с 48-мегапиксельной основной линзой, 8-мегапиксельной сверхширокой камерой, 2-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины, а также двойной светодиодной вспышкой. Там же находится сканер отпечатков пальцев и разъем USB Type-C внизу. На передней панели имеется вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры с огромным дисплеем под ним. Работает устройство под Android 10. Все это питается от батарей внушительной емкости на 5000 мА·ч, которая поддерживает Quick Charge 4.0 от Qualcomm для быстрой зарядки 18 Вт.

Предварительные заказы на HTC U20 5G начнутся 1 июля. Телефон будет доступен в кварцевом зеленом или кристально-белом цвете и будет стоить около 640 долларов.

Напомним, что ранее HTC планировал возродить популярный мини-смартфон. Также мы составляли рейтинг из ТОП-5 худших Android-смартфонов за всю историю.

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