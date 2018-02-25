Зачем Китай помогает другим странам устанавливать тотальный контроль за людьми

В крупных городах установлены десятки тысяч камер, которые в режиме реального времени следят за людьми

Как известно, в Китае господствуют не только цифровые диктатура и цензура, но и тотальный контроль над гражданами. В крупных китайских городах установлены десятки тысяч камер, которые в режиме реального времени следят за людьми.

Китай является самой населенной страной мира. В 2017 году население этой страны насчитывало 1,4 млрд человек. Уследить за таким количеством граждан чрезвычайно трудно, поэтому китайцы работают над нововведениями, которые помогают им обеспечивать безопасность в стране и следить за своими гражданами.

В Китае система управления обществом налажена на самом высоком уровне. Еще в 2004 году власти начали тестировать систему в пекинском районе Дунчэн. Район был поделен на небольшие квадраты – 100 на 100 метров. В каждом из них была установлена камера.

Кроме высокотехнологичного оборудования, за ситуацией следили и люди, которые патрулировали свой квадрат и сообщали о каких-либо нарушениях. Кроме того, ответственный за квадрат сотрудник должен был сообщать о любых перемещениях людей. Все данные собирались в едином аналитическом центре.

Эксперимент в Дунчэне длился три года. За это время удалось на 35% сократить число конфликтов и социальных волнений. А в 2011 году в стране начали внедрять общенациональное сетевое управление. В неспокойных районах были усилены меры безопасности: установлено большое количество камер и созданы дополнительные полицейские участки – по одному на каждые 500 кв. метров. Каждый полицейский участок получал информацию с камер наблюдения своего района. Благодаря близкому расположению полицейские добирались на место преступления за 1 минуту. Такие меры позволили китайцам добиться стабильности в неспокойных районах.

Усиление тотального контроля китайцы объясняют необходимостью борьбы с терроризмом. В период с 2008 по 2014 год в стране произошло несколько терактов, организованных радикалами из уйгуров-мусульман.

Сейчас в Китае установлено около 176 млн систем видеонаблюдения, а к 2020 году власти обещают установить еще около 500 миллионов камер. По подсчетам аналитиков, на Китай приходится практически половина мирового рынка систем видеонаблюдения.

Помимо этого, правительство обязало всех китайцев сканировать радужную оболочку глаза. Эта база помогает функционировать системе распознавания лиц. Система работает таким образом, что камеры в режиме реального времени могут отслеживать перемещение по городу любого человека. Полицейские участки имеют базы "подозрительных" личностей, среди которых преступники, общественные активисты, представители этнических меньшинств. По данным американских СМИ, в Китае уже работает система, которая сообщает полицейским, если "подозрительные" личности отклоняются от своего ежедневного маршрута.

В 2016-2017 годах в самом нестабильном регионе Китая – Синьцзяне – стартовал проект бесплатной диспансеризации. Обследование проводится для всего населения района в возрасте от 12 до 65 лет якобы для выявления болезней на ранних стадиях. Однако в расследовании правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что власти под видом обследования собирают у населения образцы ДНК. Все данные о гражданах поступают в единую базу. Согласно официальным заявлениям правительства КНР, уже в 2016 году в базе данных находились около 54 млн профилей ДНК.

Эквадор всегда считался не самым благоприятным местом для туристов. Страна в Южной Америке страдала от высокого уровня преступности. Однако после внедрения китайских технологий слежки, стране удалось подняться в рейтинге самых безопасных стран Латинской Америки с 11-го на 4-е место. Система умного видеонаблюдения ECU911 стоимостью 114 млн долларов была безвозмездно внедрена китайцами в Эквадоре в 2016 году. Камеры системы работают круглосуточно, наблюдая за населением 24 провинций страны. Также ECU911 имеет функцию оперативного отслеживания мобильных телефонов. Эта система помогла Эквадору сделать настоящий прорыв в сфере безопасности: всего за два года ее работы преступность в стране сократилась на 24%.

Но так ли безвозмездна помощь китайцев? Как известно, Китай является одним из самых крупных спонсоров Эквадора, вкладывая большие деньги в инфраструктуру страны. Например, в 2016 году при поддержке китайцев в Эквадоре была открыта гидроэлектростанция.

Вкладывая деньги в систему тотального контроля другого государства и тем самым повышая безопасность в стране, китайцы защищают свои инвестиции. Также не исключено, что с помощью внедрения своих технологий в других странах китайцы получают доступ к базам данных государств и данным о населении этих стран. Некоторые эксперты считают, что таким образом Китай расширяет свое "всевидящее око".

Напомним, ранее США призвали готовиться к войне с Китаем,

Также сообщалось, что в Китае сняли на видео самого неудачливого грабителя в мире

О том, кто может заработать в Китае не одну тысячу долларов, смотрите на видео ниже:



