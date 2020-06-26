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Зачем на спидометрах скорость 200 км/ч и выше – ответ экспертов

Сегодня, 14:25

Какой смысл в спидометре, который не отражает истинные возможности автомобиля

Современные легковые автомобили оснащаются спидометрами с очень большим скоростными показаниями свыше 200 км/ч и даже выше. Однако многие задаются вопросом: зачем выставлять такие значения, если существуют правила дорожного движения с ограничениями в скорости? Причем, большинство автомобилей даже не смогут достичь граничных показателей из-за технических ограничений. Зачем тогда вообще создавать датчик, который не отражает истинные возможности автомобиля?

Ответ немного сложнее, чем кажется. Но эксперты из Business Insider решили простым языком объяснить причину такого решения. Причем она не одна, а несколько и все они несут в себе важный смысл.

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Прежде чем мы начнем разбор, стоит отметить, что большинство современных серийных автомобилей все же могут разгоняться до предельных скоростей, указанных на щитке приборов. Но стран, в которых нет ограничений скорости крайне мало. Одна из таких немногочисленных – Германия с ее автобанами, подготовленными под скоростную езду – на них легально можно проверить предельную мощность своего "железного коня".

В других странах лучше не пытаться поддаваться соблазну превышать предельно установленную скорость – это незаконно и влечет за собой не только административную ответственность, а также риск потерять управление и крайнюю опасность возникновения аварии.

Зачем на спидометре такие высокие показатели скорости
Зачем на спидометре такие высокие показатели скорости
Фото: Pexels

В чем смысл спидометров с большими скоростями?

С точки зрения производителя, все спидометры автомобилей среднего и бюджетного класса оснащаются одинаковыми датчиками, чтобы удешевить процесс производства. Несмотря на многообразие двигателей в доступном классе, никто не будет собирать отдельный датчик скорости под конкретный мотор – проще использовать уже готовые решения. Таким образом спидометры с недостижимыми значениями скорости – это банальная экономия на массовом производстве.

Второй момент – в маркетинге. Как заметили дилеры, очень часто покупатели обращают внимание на спидометр и его граничные показатели. Практика показала, что потенциальный владелец сделает предпочтение тому автомобилю, в котором максимальная скорость на спидометре будет выставлена в 200 км/ч или выше, нежели 160 км/ч или 180 км/ч, – якобы с более высокими показателями на щитке приборов машина оснащается более мощным мотором.

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Третий момент – вопрос психологии. Многочисленные исследования показали, что проще всего водителю воспринимать информацию с циферблата спидометра в тех ситуациях, когда стрелка находится в левой полусфере или ближе к "12 часам". Данная особенность обусловлена спецификой работы человеческого мозга и восприятия.

Последний момент касается технического аспекта. При проектировке нового автомобиля инженеры учитывают, чтобы стрелка спидометра не упиралась в ограничитель, или в простонародье "положить стрелку". Нужно это для предотвращения неполадок информирующего оборудования. Само собой, касается это главным образом ситуаций со все теми же скоростными магистралями, где автомобиль имеет право разгонятся до 180 и более километров в час.

Предельные скорости на автомобиле опасны

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года. Также недавно эксперты составили рейтинг из ТОП-32 надежных авто 2020 года.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Business Insider
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