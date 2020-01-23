Задержка прекратилась: гибкий Motorola Razr возвращается в продажу

Предварительные заказы откроются 26 января, а старт продаж – неделей позже

После непродолжительной задержки с выпуском гибкого смартфона Motorola Razr, компания объявила о полной готовности выхода устройства в продажу. Предварительные заказы откроются 26 января на веб-сайте Motorola или в торговой сети Walmart. Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля на территории США. О доступности для других рынков будет объявлено в ближайшее время.

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Первоначально устройство должно было быть готово к предварительному заказу еще 26 декабря, но Motorola отложила выпуск смартфона на месяц из-за "непомерно высокого спроса".

"С момента анонса в ноябре Motorola Razr получила беспрецедентный ажиотаж и интерес со стороны потребителей. Спрос был настолько высоким, что появились реальные угрозы срыва поставок. Мы решили изменить предпродажную подготовку и сроки запуска Razr, чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос", – говорится в пресс-релизе Motorola.

Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget Motorola RAZR 2019 Фото: Engadget 1/14

Motorola Razr представляет собой реинкарнацию культовой мобилки-раскладушки из начала 2000-х годов. В новой эпохе Motorola Razr превратился из кнопочного мобильного телефона в полноценный смартфон с гибким дисплеем вертикального складывания и высококлассными функциями флагманского аппарата.

Демонстрация складываемого корпуса Motorola Razr

Правда, внутри используется далеко не топовое оборудование. Производитель интегрировал в Motorola Razr процессор средней мощности Qualcomm Snapdragon 710, который дополнен 6 ГБ оперативной памяти и 128 флэш-накопителем.

Ожидается, что в течение 2020 года рынок будет наполнен множеством других складных устройств. По слухам, Samsung представит еще один складной телефон на Samsung Galaxy Unpacked в феврале, который будет конкурентом Motorola.

Напомним, что ранее Samsung планировала выпустить Android 10 для 43 смартфонов. А в прошлом году покупателю случайно продали секретный прототип смартфона от Motorola.

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