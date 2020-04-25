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Зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита

Историки обнаружили первое историческое свидетельство смертельного случая в результате падающего метеорита

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:42

Группа ученых из Университета Эго и Университета Тракия в Турции совместно с Институтом SETI в Соединенных Штатах провели исследование и сделали сенсационное заявление. По мнению исследователей, они нашли самое первое в истории доказательство того, что падение метеорита из космоса убило человека. Результаты своих исследований группа ученых опубликовала в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Несмотря на то, что СМИ почти ежедневно пишут об опасном сближении космических камней с Землей, несчастных случаев, связанных с их падением на поверхность, в результате которых пострадали люди, на удивление крайне мало. Однако ученым удалось найти историческую заметку 1888 года из Главного управления государственных архивов Президента Турецкой Республики, в которой содержатся три рукописи, которые, по-видимому, рассказывают о смерти от "упавшего с неба камня".

Рукопись датирована 13 сентября 1888 года. В ней подробно описан огненный шар, пролетевший накануне вечером над деревней, точное местоположение которой ученые не смогли определить. Вспышка сопровождалась дымом, огнем и грохотом, а после нее внезапно начался сильнейший ливень, длившийся около 10 минут. На утро неподалеку деревни жители нашли воронку, а рядом с ней двух человек – один уже был мертв, а второй тяжело ранен и был без сознания.

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Вторая рукопись содержала запрос, направленный султану Абдулу Хамиду II, в котором спрашивалось, что делать с этим событием. Третий также рассказывает о событиях и упоминает, что человек по имени Ахмед Мунир-Паша отправил письмо с "куском небесного камня" великому визирю.

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Далее истории сложили временной пазл, основываясь на переводах турецкой газеты, заголовок которой гласил: "Самое первое доказательство смерти и ранения от метеорита". Происшествие произошло 22 августа 1888 года – в это время метеорит вошел в атмосферу Земли в виде яркого болида, взорвался над деревней в Турции, убив одного человека и парализовав другого. После взрыва космическое тело раскололось на несколько обломков, которыми была усеяна большая территория, а самый крупный из них оставил небольшую воронку на поле. 13 сентября местный законодатель сообщил об этом событии, а центральное правительство узнало об этом случае 8 октября, и султану доложили 9 октября.

Траектория полета метеорита над Турцией в 1888 году
Траектория полета метеорита над Турцией в 1888 году
Фото: Science Alert

Ученые объяснили, что перевод этих документов сопряжен с трудностями: османский турецкий язык крайне трудно читать. Исследователи отметили, что наверняка существует гораздо больше записей, в которых отмечены подобные случаи. На данный момент эта историческая заметка является самой ранней из известных записей, в которой определенно говорится, что метеорит являлся причиной смерти человека.

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Смерти от падения метеоритов чрезвычайно редки, но случаются. Совсем недавно водитель автобуса в Индии по имени В. Камарадж погиб в результате удара метеорита в Натрампалли в 2016 году, хотя научные эксперты, в том числе в NASA, опровергают это утверждение. По оценкам космического агентства, ежегодно в результате несчастных случаев, связанных с метеоритами, должен погибать 91 человек, однако данных о таком количестве смертей нет. Травмы от падения метеоритов встречаются чаще. К примеру, в российском Челябинске в 2013 году от метеорита пострадало 1600 человек. Еще один подлинный случай был зафиксирован в 1954 году в американском штате Алабама, когда Энн Хьюлетт Ходжес пострадала от взрыва метеора.

Рисунок падения метеорита в Украине в 1866 году
Рисунок падения метеорита в Украине в 1866 году
Фото: Wikipedia

Размеры Земли настолько велики, что шансы умереть от удара метеорита чрезвычайно малы, резюмируют ученые.

Напомним, что ранее падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след. Также недавно над США пролетел ослепительный огненный шар.

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Источник: Science Alert
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