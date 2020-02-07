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Загадка Вселенной: галактика-монстр завела ученых в тупик

Галактика привлекла интерес ученых тем, что уже почти 12 миллиардов лет она является "мертвой"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Галактика-монстр XMM-2599 странным образом прекратила рождать звезды
Галактика-монстр XMM-2599 странным образом прекратила рождать звезды
Фото: CNET

Пожалуй, одним из самых загадочных объектов во Вселенной является странная галактика-монстр XMM-2599. Она образовалась 12 миллиардов лет назад, во времена молодой Вселенной, которой на тот момент было всего 1,8 миллиардов лет. Спустя миллиард лет галактика внезапно погибла. Вернее, она очень быстро стала "мертвой", потому что в ней просто прекратили образовываться новые звезды. Астрономы озадачены таким явлением и хотят знать, почему так произошло.

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Международная исследовательская группа получила данные о галактике с помощью инфракрасного спектрографа в горной обсерватории Кека на Гавайях. Об открытии сообщает Astrophysical Journal.

Впечатление художника, как выглядела XMM-2599, когда она формировал свои звезды
Впечатление художника, как выглядела XMM-2599, когда она формировал свои звезды
Фото: CNET

Ученые назвали сверхмассивную галактику XMM-2599 "монстром" за ее невероятные размеры. На пике своей активности она ежегодно формировала звезды, общая масса которых более чем в 1000 раз превышала солнечную. По подсчетам ученых, масса галактики-монстра увеличилась до 300 миллиард солнечных, после чего звездообразование внезапно прекратилось.

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Астрономы не исключают, что на судьбу космического объекта повлияла некая черная дыра. Они полагают, что открытие может привести к пересмотру космологических моделей ранней Вселенной.

Эволюция галактики XMM-2599 от процесса образования звезд из межзвездных газопылевых туманностей до состояния "мертвой" галактики и возможного её превращения в ярчайшую галактику
Эволюция галактики XMM-2599 от процесса образования звезд из межзвездных газопылевых туманностей до состояния "мертвой" галактики и возможного её превращения в ярчайшую галактику
Фото: CNET

"Что делает XMM-2599 такой интересной, необычной и удивительной, так это то, что галактика больше не образует звезд. Возможно, потому что она перестала получать топливо или ее черная дыра стала более активной и жадно поглощает вещество", – заявил Джиллиан Уилсон, руководитель исследования и профессор физики и астрономии в Университете Калифорнии Риверсайд.

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Открытие может снова заставить астрофизиков пересмотреть математические модели образования звезд в галактиках времен ранней истории Вселенной. Астрономы уверены в одном: XMM-2599 не потеряет свою массу. Поэтому теоретически она способна притянуть близкие галактики и со временем стать одной из ярчайших галактик-монстров во Вселенной.

Напомним, что ранее ученые рассмотрели поверхность Солнца "вблизи" и были ошеломлены. Также учеными был найден древний астероид, разморозивший Землю 2,2 миллиарда лет назад.

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Источник: CNET
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