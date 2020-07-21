Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Загадочная магнитная аномалия на Земле "мутирует": ученые ошеломлены

Сегодня, 09:05

Магнитная аномалия вскоре может увеличиться и разделиться на две части, подвергая опасности человеческую цивилизацию

Магнитное поле Земли располагается неравномерно. В 50-х годах прошлого столетия ученые обнаружили гигантскую магнитную аномалию над Южной Атлантикой, от Африки до Южной Америки. В этом месте оно очень слабое и неустойчивое. Новое открытие ошеломило ученых тем, как оно сильно изменилось за последние 5 лет и начало "мутировать" – начался процесс его разделения на две части.

Это открытие вызвало тревогу у исследователей, потому что магнитное поле действует как защитное одеяло для планеты, защищая нас от заряженных частиц, бомбардирующих Землю из космоса. Некоторые полагают, что аномалия может предвещать изменение наших магнитных полюсов, что может разрушить линии электропередачи повышением напряжения и вызывать сбои в навигационных системах.

Смотрите также в сюжете о том, как пережить воздействие магнитных бурь:

В новом исследовании, опубликованном в "Известиях Национальной академии наук", ученые делают еще одно открытие – магнитная аномалия существует намного дольше, чем считалось ранее. Исследователи из Университета Ливерпуля проанализировали породу вулканического извержения, произошедшего между 8 и 11 миллионами лет назад. Исследования показали, что аномалия существует уже больше тысячи лет. Более того, команда из Ливерпуля смогла заглянуть еще дальше в прошлое.

Магнитная аномалия Земли отмечена синим цветом
Магнитная аномалия Земли отмечена синим цветом
Фото: CNET

Команда собрала 225 образцов из 46 различных мест на острове Святой Елены, острове в Южной Атлантике, который находится под аномалией магнитного поля и является домом для двух вулканов, которые образовались за один и тот же период времени. Вулканическая порода открывает окно в прошлое, позволяя исследователям понять, как магнитное поле выглядело миллионы лет назад. Когда потоки лавы остывают и затвердевают, застывшие внутри минералы регистрируют интенсивность и направление магнитного поля в то время.

Читайте также:
Ученые объяснили загадку магнитного поля Земли

Основываясь на полученных данных, ученые выдвинули гипотезу о том, что изменения во внутренней структуре Земли ответственны за формирование магнитного поля, а также за его усиление и ослабление. Ученые обнаружили огромный участок породы в мантии Земли под аномалией, получивший название "Африканская провинция с большими скоростями сдвига" (ALLSVP). Изменения в геохимическом составе этого ALLSVP могут быть причиной ослабления.

Понимание загадочной магнитной аномалии имеет важное значение для космических исследований и безопасности спутников в будущем. Считается, что аномалия затронула космический корабль японского космического агентства, известный как Hitomi. Поскольку магнитное поле слабее, космические корабли, проходящие через регион, сильнее подвержены опасностям космического излучения. В 2016 году, когда Hitomi передавал данные, у него начались внезапные сбои с трансляцией, затем связь внезапно оборвалась. Вскоре после этого он потерял высоту и сгорел в атмосфере.

Напомним, что ранее Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Также ранее ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет Покорение Марса: первая арабская миссия отправилась в космос (фото и видео) Ярчайшая комета за 23 года Neowise улетает: как успеть увидеть Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории
земля наука космос ученые магнитное поле загадки
Источник: CNET
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

Вчера, 18:14Стиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

Вчера, 18:03Fun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

Вчера, 16:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

Вчера, 15:56Психология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Вчера, 14:47Техно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

Вчера, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 12:18Events

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Вчера, 08:49PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

19 июляFood

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

19 июляEvents

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

19 июляFun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять