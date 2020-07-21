Загадочная магнитная аномалия на Земле "мутирует": ученые ошеломлены

Магнитная аномалия вскоре может увеличиться и разделиться на две части, подвергая опасности человеческую цивилизацию

Магнитное поле Земли располагается неравномерно. В 50-х годах прошлого столетия ученые обнаружили гигантскую магнитную аномалию над Южной Атлантикой, от Африки до Южной Америки. В этом месте оно очень слабое и неустойчивое. Новое открытие ошеломило ученых тем, как оно сильно изменилось за последние 5 лет и начало "мутировать" – начался процесс его разделения на две части.

Это открытие вызвало тревогу у исследователей, потому что магнитное поле действует как защитное одеяло для планеты, защищая нас от заряженных частиц, бомбардирующих Землю из космоса. Некоторые полагают, что аномалия может предвещать изменение наших магнитных полюсов, что может разрушить линии электропередачи повышением напряжения и вызывать сбои в навигационных системах.

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В новом исследовании, опубликованном в "Известиях Национальной академии наук", ученые делают еще одно открытие – магнитная аномалия существует намного дольше, чем считалось ранее. Исследователи из Университета Ливерпуля проанализировали породу вулканического извержения, произошедшего между 8 и 11 миллионами лет назад. Исследования показали, что аномалия существует уже больше тысячи лет. Более того, команда из Ливерпуля смогла заглянуть еще дальше в прошлое.

Магнитная аномалия Земли отмечена синим цветом Фото: CNET

Команда собрала 225 образцов из 46 различных мест на острове Святой Елены, острове в Южной Атлантике, который находится под аномалией магнитного поля и является домом для двух вулканов, которые образовались за один и тот же период времени. Вулканическая порода открывает окно в прошлое, позволяя исследователям понять, как магнитное поле выглядело миллионы лет назад. Когда потоки лавы остывают и затвердевают, застывшие внутри минералы регистрируют интенсивность и направление магнитного поля в то время.

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Основываясь на полученных данных, ученые выдвинули гипотезу о том, что изменения во внутренней структуре Земли ответственны за формирование магнитного поля, а также за его усиление и ослабление. Ученые обнаружили огромный участок породы в мантии Земли под аномалией, получивший название "Африканская провинция с большими скоростями сдвига" (ALLSVP). Изменения в геохимическом составе этого ALLSVP могут быть причиной ослабления.

Понимание загадочной магнитной аномалии имеет важное значение для космических исследований и безопасности спутников в будущем. Считается, что аномалия затронула космический корабль японского космического агентства, известный как Hitomi. Поскольку магнитное поле слабее, космические корабли, проходящие через регион, сильнее подвержены опасностям космического излучения. В 2016 году, когда Hitomi передавал данные, у него начались внезапные сбои с трансляцией, затем связь внезапно оборвалась. Вскоре после этого он потерял высоту и сгорел в атмосфере.

Напомним, что ранее Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Также ранее ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце.

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