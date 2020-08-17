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Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 08:15

Пыльное облако объясняет таинственное затемнение сверхгигантской звезды Бетельгейзе

Звезда-супергигант Бетельгейзе в прошлом году обратила на себя внимание астрономическое сообщество своим странным поведением, которое ранее не регистрировали. Звезда очень быстро начала менять свою яркость: ее светимость то затухала, то возвращалась в норму. Ученые выдвинули гипотезу о том, что мы является свидетелями агонии Бетельгейзе и совсем скоро яркая звезда взорвется. Однако новые результаты исследований раскрыли тайну переменной светимости Бетельгейзе.

Наблюдения космического телескопа "Хаббл" показывают, что неожиданное затемнение было вызвано внезапным выбросом горячих газов, которые после охлаждения образовали огромное пылевое облако. Облако можно представить в виде плотного одеяла, закрывающего светило, делая его более тусклым для наблюдателей с Земли. О своем исследовании ученые из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института опубликовали в The Astrophysical Journal.

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Красная звезда-сверхгигант Бетельгейзе действительно приближается к концу своей жизни. Эта стареющая звезда сейчас настолько раздута, что ее диаметр теперь составляет 1,2 миллиарда километров. Если бы Бетельгейзе был на месте нашего Солнца, его размеры бы простирались до орбиты Юпитера. По космологическим стандартам она скоро станет сверхновой, то есть взорвется ослепительной вспышкой невероятной мощности. Но это произойдет нескоро.

Иллюстрация, изображающая выброс горячего газа из Бетельгейзе, и его превращение в пыль
Иллюстрация, изображающая выброс горячего газа из Бетельгейзе, и его превращение в пыль
Фото: Gizmodo

Звезда находится на расстоянии около 725 световых лет от Земли. Относительная близость делает Бетельгейзе ее одной из самых ярких звезд в ночном небе, видимых в созвездии Ориона. Однако в феврале эту звезду было очень трудно наблюдать невооруженным глазом – ее яркость упала примерно до 40% от его нормальной светимости. Затемнение началось в октябре 2019 года, и достигло пика в феврале 2020 года, а к апрелю вернулось к норме.

Бетельгейзе в созвездии Ориона
Бетельгейзе в созвездии Ориона
Фото: Naked-science

Объяснения странного падения яркости нашли в обильном количестве пыли в непосредственной близости от звезды или на поверхности, усыпанной гигантскими пятнами, похожими на аналогичные, наблюдаемые на нашем Солнце.

Анимация выброса газа и его последующего охлаждения, который затмил Бетельгейзе

Ключом к разгадке послужили новые наблюдения, сделанные Хабблом в конце прошлого года, когда космический телескоп наблюдал за звездой в ультрафиолетовом свете. Данные показали, что горячая и плотная материя проходила через атмосферу звезды с сентября по ноябрь со скоростью 321 тысячу км/ч. Как показывает новое исследование, это событие могло означать огромный выброс газа в космическое пространство, что вызвало беспрецедентное затемнение.

Напомним, что ранее астрономы поймали 8 таинственных посланий из глубокого космоса. Также ранее во Вселенной зафиксирован самый необъяснимый сигнал.

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Источник: Gizmodo
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