Загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь"
Безымянная видеокарта от AMD может являться следующим поколением Radeon RX Navi
Впервые с момента появления видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti в сентябре 2018 года на горизонте появился новый лидер. Новое безымянное "графическое устройство" AMD Radeon, занявшее первое место в списке лидеров OpenVR с частотой кадров 103,3 кадра в секунду, бросает вызов самой мощной видеокарте Nvidia. Загадочный проект AMD пока не раскрывает своего названия, но заставил конкурента понервничать.
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В том же тесте OpenVR текущий лидер на рынке видеоускорителей RTX 2080 Ti выдает 80 кадров на секунду, что делает новый GPU на 30% быстрее. Даже самый лучший результат RTX 2080 Ti отстает от новой секретной видеокарты на 17% – на рынке современных графических ускорителей это целая пропасть.
Согласно техническому отчету, видеокарта работала в паре с инженерным образцом мобильного процессора AMD Ryzen 7 4800H, который является частью линейки мобильных процессоров AMD Renoir. Стоит отметить, что конкурент Nvidia GeForce RTX 2080 Ti работал в связке с Intel Core i9-9900K.
Никаких подробностей о параметрах безымянной AMD Radeon при этом не поступало. Более того, пролить свет на характеристики устройства оказался не в силах даже сам разработчик cyubeVR.
Однако по слухам, безымянная видеокарта на деле может являться следующим поколением Radeon RX Navi, которое используют PlayStation 5 и Xbox Series X. Недавно генеральный директор AMD доктор Лиза Су упомянула, что AMD вкладывает большие средства в трассировку лучей для своей линейки дискретных графических процессоров 2020 года, которая будет включать архитектуру RNDA 2-го поколения с интеграцией на аппаратном уровне.
Возможности, которые следует ожидать от графических процессоров RDNA Navi 2-го поколения:
- 7нм+ техпроцесс;
- Аппаратная поддержка трассировки лучей;
- Поддержка памяти GDDR6 с интерфейсом HBM2;
- Более энергоэффективный, чем Navi первого поколения.
Напомним, что ранее была представлена дешевая видеокарта NVIDIA внушительной мощности. В то же время после "смерти майнинга" производители видеокарт страдают от низкого спроса.
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