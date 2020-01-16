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Загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь"

Безымянная видеокарта от AMD может являться следующим поколением Radeon RX Navi

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Загадочная видеокарта появится в продаже в 2020 году
Загадочная видеокарта появится в продаже в 2020 году
Фото: Unsplash

Впервые с момента появления видеокарты Nvidia GeForce RTX 2080 Ti в сентябре 2018 года на горизонте появился новый лидер. Новое безымянное "графическое устройство" AMD Radeon, занявшее первое место в списке лидеров OpenVR с частотой кадров 103,3 кадра в секунду, бросает вызов самой мощной видеокарте Nvidia. Загадочный проект AMD пока не раскрывает своего названия, но заставил конкурента понервничать.

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В том же тесте OpenVR текущий лидер на рынке видеоускорителей RTX 2080 Ti выдает 80 кадров на секунду, что делает новый GPU на 30% быстрее. Даже самый лучший результат RTX 2080 Ti отстает от новой секретной видеокарты на 17% – на рынке современных графических ускорителей это целая пропасть.

Загадочный видеоускоритель от AMD в бенчмарке OpenVR
Загадочный видеоускоритель от AMD в бенчмарке OpenVR
Фото: WCCFTech

Согласно техническому отчету, видеокарта работала в паре с инженерным образцом мобильного процессора AMD Ryzen 7 4800H, который является частью линейки мобильных процессоров AMD Renoir. Стоит отметить, что конкурент Nvidia GeForce RTX 2080 Ti работал в связке с Intel Core i9-9900K.

Никаких подробностей о параметрах безымянной AMD Radeon при этом не поступало. Более того, пролить свет на характеристики устройства оказался не в силах даже сам разработчик cyubeVR.

Однако по слухам, безымянная видеокарта на деле может являться следующим поколением Radeon RX Navi, которое используют PlayStation 5 и Xbox Series X. Недавно генеральный директор AMD доктор Лиза Су упомянула, что AMD вкладывает большие средства в трассировку лучей для своей линейки дискретных графических процессоров 2020 года, которая будет включать архитектуру RNDA 2-го поколения с интеграцией на аппаратном уровне.

Возможности, которые следует ожидать от графических процессоров RDNA Navi 2-го поколения:

  • 7нм+ техпроцесс;
  • Аппаратная поддержка трассировки лучей;
  • Поддержка памяти GDDR6 с интерфейсом HBM2;
  • Более энергоэффективный, чем Navi первого поколения.

Напомним, что ранее была представлена дешевая видеокарта NVIDIA внушительной мощности. В то же время после "смерти майнинга" производители видеокарт страдают от низкого спроса.

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Источник: WCCFTech
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