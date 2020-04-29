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Земля избежала столкновения с опасным астероидом: видео

Гигантский астероид, который получил статус "потенциально опасный", сблизился с Землей на минимальное расстояние в 6,3 миллиона километров

Евгений Опанасенко
Вчера, 23:53

В среду 29 апреля 2020 года человечество вздохнуло с облегчением – гигантский астероид, который NASA приписала к числу "потенциально опасных", пролетел мимо Земли на расстоянии в 6,3 миллиона километров. Огромное расстояние, которое в 16 раз дальше Луны, может показаться вообще нисколько не угрожающим, но в космическом масштабе это очень близко. К тому же астероид, который получил название 1998 OR2 обладает размером с гору – 2 километра в поперечнике.

Объект приблизился к 13:55 по киевскому времени и благополучно пролетел мимо на скорости в 30 тысяч км/ч обратно в более глубокое космическое пространство. Это первый близкий подход такого большого астероида с 2017 года. Следующее сближение 1998 OR2 с Землей ожидается в 2079 году на таком же угрожающем расстоянии.

Смотрите также в сюжете о том, представляет ли новый астероид реальную опасность:

Астероид был классифицирован как "потенциально опасный объект", потому что его размеры составляют боле 150 метров и находится он в пределах 8 миллионов километров от орбиты Земли. Эксперты в Аресибо могут отслеживать астероиды и использовать наблюдения, чтобы определить их путь в будущем, чтобы определить их вероятный риск столкновения с Землей.

Любопытно, что за эту неделю к Земле приблизилось как минимум пять астероидов на расстояние гораздо ближе, чем Луна. Но все они обладают размерами намного меньшими, чем 1998 OR2, и в случае вхождения в атмосферу нашей планеты, просто бы сгорели, не долетев до поверхности.

К примеру, один из них астероид 2020HS7 подлетел на расстояние в 36 400 км от поверхности Земли – на такой орбите находятся геостационарные спутники, так что это очень-очень близко. Но опасаться его не стоит – его размеры составляют всего 8 метров в поперечнике.

Астрономы встречают подобных близких посетителей несколько раз в год. Но на самом деле человечеству пока не о чем беспокоиться – ни один пока не готовится упасть на Землю.

Напомним, что ранее был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита. Также недавно над США пролетел ослепительный огненный шар.

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Источник: CNET
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