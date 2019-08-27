Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Ученый из Чикагского университета заявила, что во Вселенной существуют планеты с большим биоразнообразием, чем на Земле

Другие планеты могут оказаться куда более гостеприимными Фото: The Guardian

Новое исследование ученых из Чикагского университета доказывает, что во Вселенной существуют экзопланеты, где условия существуют гораздо лучшие условия для жизни, чем на Земле. О своем открытии заявила доктор Стефани Олсон, которая выступила с докладом на международном конгрессе по геохимии в Барселоне, сообщает Phys.org.

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Это невероятно, но факт. Наши исследования показывают, что условия на некоторых экзопланетах с благоприятными схемами циркуляции океана могут поспособствовать развитию более разнообразной и активной жизни и биомов, чем на нашей планете", – объясняет ведущий исследователь Чикагского университета доктор Стефани Олсон.

Открытие экзопланет безусловно ускорило поиск жизни за пределами нашей солнечной системы. Однако на текущем этапе человечество не способно исследовать их с помощью космических зондов – слишком далеко они находятся. Поэтому ученые работают с инструментом дистанционного зондирования, таким как телескопы, чтобы понять, какие условия преобладают на разных экзопланетах. Осмысление этих наблюдений требует разработки сложных моделей планетарного климата и эволюции, чтобы позволить ученым понять, какие из этих далеких планет могут оказаться "живыми".

Исследователи смоделировали вероятные условия на различных типах экзопланет с использованием программного обеспечения ROCKE-3-D. При этом они ориентировались на Землю. Жизнь в океанах нашей планеты зависит восходящего к поверхности потока глубинных вод. В результате этой циркуляции питательные вещества из темных глубин океана выносятся в его освещенные солнцем части, где процветает фотосинтетическая жизнь. Чем больше объем таких вод, тем больше к поверхности выносится питательных веществ, что приводит к большей биологической активности.

"Мы обнаружили, что более высокая плотность атмосферы, более медленная скорость вращения планеты и присутствие континентов дают более высокие шансы на развитие биоразнообразия. С этой точки зрения Земля не является оптимальным миром для развития жизни. Другие планеты могут оказаться куда более гостеприимными, а жизнь на них – более разнообразной", – объясняет Олсон.

Олсон также отметила, что у ученых на данном этапе нет подходящих телескопов, которые могли бы идентифицировать экзопланеты по критериям, смоделированных ее командой. Ученый надеется, что в будущем ее теория подтвердится с разработкой более чувствительных аппаратов для наблюдения за экзопланетами.

Напомним, что ранее "Тесла" Илона Маска облетела Солнце. Также недавно ученые заявили, что астрономы поймали 8 таинственных посланий из далекого космоса.

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