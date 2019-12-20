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Жесткие диски в 2020 году преодолеют границу в 20 ТБ

Seagate добилась невероятных объемов жестких дисков благодаря технологиям SMR и HAMR

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
HAMR будет основной технологией жестких дисков следующие 10 лет
HAMR будет основной технологией жестких дисков следующие 10 лет
Фото: Unsplash

В 2020 году Seagate намерена увеличить объем хранилища на жестком диске, предложив рынку сразу две модели сверхвысокой емкости. Как сообщает AnandTech, Seagate подтвердила, что планирует выпустить жесткий диск объемом 18 ТБ в первой половине 2020 года, а во второй половине года – 20 ТБ.

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Накопитель на 18 ТБ будет использовать конструкцию с девятью пластинами, что и на существующем накопителе Exos на 16 ТБ, и использует обычную магнитную запись (CMR). Диск на 20 ТБ обладает совершенно другим дизайном.

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Seagate настроен на переход от CMR к SMR для накопителя емкостью 20 ТБ, который обозначает технологию черепичной магнитной записи. SMR увеличивает плотность хранения диска на 25%. Это стало возможно благодаря увеличению количества дорожек на каждой пластине и сокращению расстояния между ними.

14 ТБ и 16 ТБ заменят жесткие диски объемом 18 ТБ и 20 ТБ
14 ТБ и 16 ТБ заменят жесткие диски объемом 18 ТБ и 20 ТБ
Фото: Unsplash

На данный момент самые большие накопители Seagate обладают объемом в 16 ТБ и ориентированы исключительно на корпоративные рынки и рынки NAS. Тем не менее, некоторые клиенты компании получают версии с магнитной записью с тепловым обогревом (HAMR). Эта технология временно нагревает материал диска, позволяя записывать данные на гораздо меньших областях. Эта технология должна помочь Seagate усовершенствовать производственный процесс для повышения объема до 20 ТБ.

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Дейв Мосли, генеральный директор Seagate, полагает, что HAMR будет основной технологией, на которую ориентируется компания в следующие годы.

"Мы являемся лидером по плотности размещения информации на пластинах жестких дисков с благодаря нашей технологии HAMR, которая будет использоваться Seagate в течение следующего десятилетия", – заявил Дейв Мосли.

Напомним, что ранее GOODRAM создала сверхскоростной SSD накопитель объемом 1 ТБ. Также в этом году SSD накопители настолько упали в цене, что "дешевле только даром".

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