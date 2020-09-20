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"Живая" PlayStation 5 ошеломила игроков нелепым дизайном: фото

Сегодня, 08:38

PlayStation 5 в действительности оказалась самой большой игровой приставкой в современной истории

На этой неделе состоялась презентация игровой приставки нового поколения PlayStation 5 на онлайновом мероприятии от Sony. Несмотря на то, что были показаны игры и датирован выход ее в продажу вместе с ценами, японский производитель не показал подлинных фотографий игровой консоли публике, ограничиваясь только видео и 3D рендерами. На выходных стало понятно, почему – в действительности она далеко не такая красивая, как многие могли подумать.

Настоящие фотографии PlayStation 5 опубликовала Тайваньская национальная комиссия по коммуникациям (NCC), когда проводила сертификацию устройства. На изображениях запечатлена самая дорогая модель PlayStation 5 с Blu-Ray приводом, включая все аксессуары из комплекта поставки: беспроводной контроллер DualSense, стенд для размещения консоли в вертикальном и горизонтальном положениях, а также кабели USB Type-A – USB Type-C, HDMI и шнур питания.

"Живые" фото PlayStation 5 "на боку"
"Живые" фото PlayStation 5 "на боку"
Фото: The Verge

Фотографии позволяют взглянуть на дизайн PlayStation 5, что называется "вживую". И он, мягко говоря, ошеломил игровую общественность своим нелепым видом и громоздкой конструкцией. В действительности игровая приставка шире, чем могло показаться на видео, а на боку она выглядит неуклюже.

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К тому же, как для вертикального, так и для горизонтального положения ей необходима подставка – без нее она просто не сможет ровно стоять или лежать. Как сообщает The Verge, PS5 оказалась "самой большой и громоздкой игровой приставкой в истории". Даже раскритикованный "холодильник" Xbox Series X по размеру оказывается меньше.

PlayStation 5
PlayStation 5
Фото: The Verge

К сожалению, на фотографиях не видно, как именно можно получить доступ к SSD-накопителю (NVMe) на PlayStation 5. Sony позволит владельцам игровой приставки возможность расширять объем встроенного накопителя для хранения игр, но до сих пор нет полной информации о том, как именно это будет работать.

PlayStation 5
PlayStation 5
Фото: The Verge

Sony также намекала на то, что оборудование PS5 настраивается таким же образом, как и предыдущие поколения консолей PlayStation. Поэтому вполне возможно, что по крайней мере одна боковая панель PS5 является съемной, что может поменять ее внешний вид на более эстетичный.

Напомним, что ранее мы давали советы о том, какую приставку выбрать: PlayStation 5 или Xbox Series X. В то же время Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля.

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дизайн игры sony игровая приставка PlayStation 5
Источник: The Verge
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