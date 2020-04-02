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ЖК-телевизоры уходят в прошлое: будущее за OLED

Samsung и LG пострадали от перенасыщения рынка дешевыми китайскими телевизорами, поэтому они ответят "ударом" новыми технологиями

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:38

Два южнокорейских технологических гиганта объявили о сокращении производства жидкокристаллических телевизоров, чтобы сосредоточиться на технологии органических светодиодов или OLED-панелей, которые набирают популярность с каждым годом.

Последние годы стоимость ЖК-панелей упала настолько, что такие телевизоры начали массово делать китайские производители, щедро подпитываемые государственными субсидиями для наращивания производства. Вялый спрос на громадные телевизоры на фоне глобального экономического спада, коронавируса и торговой войны между США и Китаем также повлиял на формирование цен LCD-панелей.

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Этот спад нанес тяжелый урон Samsung и LG, для которых ЖК-мониторы когда-то были "дойной коровой".Теперь они надеются занять лидирующую позицию в OLED-панелях, которые стоят дороже, но потенциально более прибыльны, а качество изображения на порядок выше, чем у традиционных ЖК-телевизоров. У OLED-дисплеев более высокий цветовой контраст и более глубокий черный цвет, они тоньше, легче и являются гибкими. Единственный их недостаток – высокая стоимость.

Аналитики из IDTechEx предрекают, что рынок этих современных дисплеев будет расти очень быстро, увеличившись с 25,5 миллиардов долларов в 2019 году до более 30 миллиардов долларов в 2020 году.

Смотрите также в сюжете о том, как быстро почистить пульт от телевизора:

LG Display сократит производство ЖК-дисплеев на 140 тысяч единиц в месяц на своих линиях 8-го поколения и на 105 тысяч единиц в месяц 7-го поколения. Samsung также сокращает производство телевизоров с LCD-панелями до 120 тысяч единиц в месяц, что составляет одну треть от общего объема производства.

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В то же время LG и Samsung вложили инвестировали огромные суммы в OLED технологии – порядка 20 миллиардов долларов. Аналитики видят постепенный отказ от ЖК-панелей и переход на OLED в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее Sony представила гигантский 16K телевизор. Также в Украине мошенники блокируют телевизоры украинцев.

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Источник: Nikkei
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