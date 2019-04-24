Жуткий НЛО: странные огни в небе напугали очевидцев

Климатологи успокаивают очевидцев, объясняя огни редким атмосферным явлением

Жуткому явлению нашли простое объяснение - это редкий атмосферный феномен Фото: Hi-News

Над американским штатом Оклахома очевидцы зафиксировали странные огни в небе, которые до жути напугали очевидцев, принявшие их за НЛО. Это явление было запечатлено перед мощной грозой и сопровождалось яркими вспышками красного цвета.

Климатологи успокоили местных жителей, объяснив появление огней редким явлением, под названием спрайт. Спрайты — это электрические разряды холодной плазмы, напоминающие молнии в мезосфере. Они могут появляться при очень сильных грозах на большой высоте — от 50 до 130 километров.

Спрайты возникают через доли секунды после мощных разрядов молнии в атмосфере и длятся считанные миллисекунды. Явление крайне редкое, так что снимок спрайта — большая удача для фотографа.

Спрайты настолько огромны, что могут растягиваться на расстояние до 50 километров. Уфологи и конспирологи часто принимают их за НЛО.

Опытный охотник за загадочными атмосферными явлениями Пол Смит горд этими снимками, так как ему впервые в жизни удалось зафиксировать сразу два вида этих спрайтов: колоннообразный и медузоподобный.

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Напомним, что ранее пилоты столкнулись с необъяснимым явлениемнад Ирландией. Также ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы, полагая что внеземной разум идет на контакт.

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