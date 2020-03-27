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Зомби и коронавирус: игру World War Z раздают бесплатно

World War Z стал бесплатным до 2 апреля 2020 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:09

В то время, когда во время пандемии коронавируса многие вынуждены сидеть на карантине, Epic Games Store сделал "подарок" своим пользователям, раздав кооперативный зомби-шутер World War Z бесплатно. Также Epic Games Store предлагает бесплатно игровой приключенческий фильм Figment с уникальным художественным стилем и шутер Tormentor x Punisher.

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Получить World War Z может каждый, кто зарегистрируется в цифровом магазине Epic Games Store. Сам шутер разработан студией Saber Interactive в сотрудничестве с Paramount Pictures. События игры происходят в той же вселенной, что и одноименный фильм 2013 года, основанный на апокалиптическом романе 2006 года. World War Z впечатляет огромными полчищами зомби без снижения производительности. Средняя оценка игры составляет 70 баллов из 100.

World War Z
World War Z
Фото: Сегодня

"World War Z — это адреналиновый командный шутер с кооперативом на четверых игроков с видом от третьего лица. Участникам предстоит противостоять несметным ордам зомби, которые стремятся заразить оставшихся в живых людей", — говорится в описании игры.

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Для запуска игры на компьютере необходим процессор Core i3−3220 или AMD A10−5700, 8 ГБ оперативной памяти, Windows 7, 8, 10, а также 35 ГБ места на жестком диске. Получить игры бесплатно можно до 2 апреля в 18:00.

Напомним, что ранее ученые нашли способ победить коронавирус ультрафиолетом. Также мы узнали, что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: CyberSport
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