Зрители в ярости от трейлера Doom Annihilation: видео
Пользователи YouTube ставят низкие оценки трейлеру фильма Doom: Annihilation
На YouTube дебютировал трейлер фильма Doom: Annihilation по знаменитой видеоигре Doom. Фильм появится в прокате осенью, но не в кинотеатрах, а на Blue-ray носителях и в цифровых сервисах.
В синопсисе рассказывается о группе космических десантников, которые ловят сигнал бедствия с Марса. Отвечая на него, они узнают, что марсианская база была захвачена разномастными демонами, которые грозят устроить филиал Ада на Земле.
В фильме снимаются Эми Мэнсон (сериал Misfits, "Атлантида", "На игле 2"), Доминик Мафам ("Офелия"), Люк Аллен-Гейл (сериал "Доминион","Безбашенные", "Улица Потрошителя") и Нина Бергман ("Автомобиль: Дорога мести", "Земля астронавтов", "Проводник").
За сценарий и режиссуру Doom: Annihilation отвечает Тони Джильо, на счету которого есть такие фильмы, как "Быстрый и мертвый", "Обитель зла 4: Жизнь после смерти" и несколько частей франшизы "Смертельная Гонка".
Правда зрители не впечатлены трейлером по игре Doom. Видео собирает негативные отзывы на YouTube. Пользователям не понравилось, что в качестве главного персонажа выступает не Думгай, а женская героиня, да и в целом спецэффекты, как и сам фильм, выглядят очень бюджетно.
Как в кино создают декорации:
Напомним, что ранее cекрет игры Doom 2 раскрыли спустя 24 года. В то же время зрителей YouTube впечатлил трейлер польской игры Cyberpunk 2077.
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