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Зрители в ярости от трейлера Doom Annihilation: видео

Пользователи YouTube ставят низкие оценки трейлеру фильма Doom: Annihilation

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:06
Зрители не впечатлены трейлером по игре Doom
Зрители не впечатлены трейлером по игре Doom
Фото: Digital Spy

На YouTube дебютировал трейлер фильма Doom: Annihilation по знаменитой видеоигре Doom. Фильм появится в прокате осенью, но не в кинотеатрах, а на Blue-ray носителях и в цифровых сервисах.

В синопсисе рассказывается о группе космических десантников, которые ловят сигнал бедствия с Марса. Отвечая на него, они узнают, что марсианская база была захвачена разномастными демонами, которые грозят устроить филиал Ада на Земле. 

В фильме снимаются Эми Мэнсон (сериал Misfits, "Атлантида", "На игле 2"), Доминик Мафам ("Офелия"), Люк Аллен-Гейл (сериал "Доминион","Безбашенные", "Улица Потрошителя") и Нина Бергман ("Автомобиль: Дорога мести", "Земля астронавтов", "Проводник").

За сценарий и режиссуру Doom: Annihilation отвечает Тони Джильо, на счету которого есть такие фильмы, как "Быстрый и мертвый", "Обитель зла 4: Жизнь после смерти" и несколько частей франшизы "Смертельная Гонка".

На полмиллиона просмотров трейлер собрал 13 тысяч дизлайков

Правда зрители не впечатлены трейлером по игре Doom. Видео собирает негативные отзывы на YouTube. Пользователям не понравилось, что в качестве главного персонажа выступает не Думгай, а женская героиня, да и в целом спецэффекты, как и сам фильм, выглядят очень бюджетно.

Как в кино создают декорации:

Напомним, что ранее cекрет игры Doom 2 раскрыли спустя 24 года. В то же время зрителей YouTube впечатлил трейлер польской игры Cyberpunk 2077.

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Источник: Gamemag
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