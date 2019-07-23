Зверская мощь: ASUS выпустила самый быстрый смартфон в мире

ASUS ROG Phone II также впечатляет не только мощностью, но и "чудовищной" батареей на 6000 мАч

Продажи ASUS ROG Phone II ожидаются в сентябре 2019 года Фото: Phone Arena

Игровой смартфон ASUS ROG удачно вписался в новый тренд на мобильные устройства, ориентированные на геймерскую аудиторию. Поэтому тайваньский производитель решил выпустить вторую модель своего игрофона ASUS ROG PhoneII, в котором были удвоены практически все аппаратные показатели в угоду стабильному игровому процессу. В итоге усилия компании позволили создать самый мощный Android-телефон на мобильном рынке.

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Вместо того, чтобы придерживаться частоты обновления экрана в 90 Гц, ASUS использовала OLED-экран с еще более высокой частотой обновления – 120 Гц, который выдает более плавную картинку не только в играх, но и при повседневных задачах вроде скроллинга веб-страниц и перелистывания меню приложений. По умолчанию экран настроен только на 60 Гц для экономии энергии, но "разгоняется" в настройках.

ASUS ROG Phone II со 120-герцовым OLED-экраном Фото: Digital Trends

Более того, экран ASUS ROG Phone II обладает увеличенной частотой дискретизации касания до 240 Гц для более точного распознавания входного сигнала, которая, по мнению ASUS, в 4 раза более чувствительна, чем стандартные частоты в 85 Гц и 87 Гц, наблюдаемые у OnePlus 7 Pro и Galaxy S10.

Внутри ASUS объединила колоссальные 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти с недавно анонсированным чипом Snapdragon 855 Plus компании Qualcomm, который не только обладает более высокими тактовыми частотами, чем стандартный Snapdragon 855, но и обладает собственным набором специальных игровых функций, вроде Qualcomm Game Jank Reducer и Game Fast Loader.

ASUS ROG Phone II выдерживает до 7 часов непрерывной игры в PUBG Mobile Фото: Digital Trends

ASUS ROG Phone II также впечатляет батареей "чудовищной" для смартфонов емкостью – 6000 мАч. Для сравнения, у первого телефона ROG был аккумулятор на 4000 мАч, в то время как другие флагманы в лице Galaxy S10 Plus и OnePlus 7 Pro обладают батареями на 4100 и 4000 мАч соответственно.

Для тех, кто знает, как быстрые игры, такие как PUBG Mobile и Fortnite Mobile, могут посадить заряд телефона, дополнительная емкость батареи должна стать приятным для игроков обновлением. Фактически, ASUS обещает, что владелец ROG Phone II может играть в PUBG Mobile более 7 часов подряд без подзарядки, правда только при 60-герцовом экране.

Смартфон оснащен чипом Snapdragon 855 Plus Фото: Digital Trends

ROG Phone 2 включает в себя ряд других усилителей производительности, в том числе встроенную испарительную камеру для улучшенного охлаждения, несколько портов USB-C и более отзывчивые версии сенсорных кнопок Air Trigger, используемых на оригинальном телефоне ROG.

ASUS даже интегрировал более мощные вибрационные моторчики, чтобы предоставить игрокам усиленную вибрацию при игре, а также встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Единственное, чего нет в ROG Phone 2, — это поддержки 5G. Также дизайн новинки не сильно отличается от предшественника.

Дизайн ASUS ROG Phone II является спорным моментом Фото: Digital Trends

Продажи смартфона ожидаются в сентябре 2019 года. Производитель пока не раскрывает конкретные цены, но заявляет, что она будет в том же диапазоне, что и оригинальный телефон ROG, который стоил около 900 долларов.

Напомним, что ранее хваленый "убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов. Также эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире.

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