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Зверский аппетит: браузер Chrome способен "съесть" 1,4 ТБ памяти

Энтузиаст использовал самый мощный компьютер, чтобы узнать предел открытых вкладок у Chrome

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
6000 вкладок для Chrome не предел
6000 вкладок для Chrome не предел
Фото: Unsplash

Несмотря на свою огромную популярность, браузер Chrome заработал себе дурную репутацию за свой зверский аппетит по отношению к оперативной памяти компьютеров. По этому показателю он опережает любой другой браузер в мире. Блогер Джонатан Моррисон, который рассказывает о технологиях, решил провести эксперимент и узнать, есть ли предел потребления ОЗУ у Google Chrome.

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Для реализации своего эксперимента энтузиаст использовал один из самых мощных домашних компьютеров, которые доступны на рынке. Джонатан взял последний Apple Mac Pro стоимостью в 1,2 миллиона гривен. Внутри такого монструозного компьютера интегрировано 1,5 терабайт оперативной памяти (1500 ГБ) и установлен 24-ядерный процессор Intel Xeon W.

Казалось бы, памяти впрок и предел у Chrome должен быть найден – наверняка Google обеспечили каким-то защитным механизмом, который бы предостерег пользователя от перебора со вкладками. Как выяснилось, Chrome просто беспощаден к любому объему ОЗУ.

Блогер специальным скриптом заставил Chrome открыть 6 тысяч вкладок, которые "съели" 1,4 ТБ оперативной памяти. Правда после такого резкого заполнения ОЗУ браузер завис, хотя компьютер продолжал работать и мог запускать другие программы. В итоге было установлено примерное потребление браузером памяти:

  • При 2 тысячах вкладок было занято 75 ГБ.
  • При 5 тысячах — 170 ГБ.
  • При 6 тысячах — 857 ГБ.
  • Свыше 6 тысяч — от 1 ТБ до 1,4 ТБ.

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Безусловно, вряд ли кто-нибудь в здравом уме будет открывать столько вкладок на компьютере, но сам эксперимент оказался достаточно забавным.

Напомним, что в прошлом году карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ. Также мы рассказывали, как повысить скорость браузера, если тормозит Chrome.

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Источник: Игромания
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