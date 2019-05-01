Зверский аппетит: Windows 10 "съест" гигантский объем памяти

Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 10 до 32 ГБ

Устройства c 16 ГБ памяти не смогут работать с Windows 10 в мае Фото: Pixabay

До майского обновления Windows 10 требовала немного объема памяти для инсталляции – всего 16 ГБ. Microsoft сильно постаралась, чтобы сделать "десятку" очень компактной, чтобы она уместилась на дешевых планшетах. Но в мае аппетиты операционной системы сильно возрастут, что 32 ГБ ей будет впритык.

Минимальные требования для майской Windows 10 (1903)

Устройства, оснащенные накопителем на 16 ГБ (как правило планшеты и UMPC) не смогут работать с версией Windows 10 1903. Все потому, что объем самой операционной системы увеличится до минимальных 16 ГБ, а также потребуется дополнительные 7 ГБ резервной памяти для накопительных обновлений функции Reserved Storage – она станет частью грядущего майского обновления 1903.

Поскольку системные требования для установки Windows 10 были повышены до 32 ГБ, это вынудит OEM-производителей выпускать устройства с хранилищами емкостью 64 ГБ и более, причем это касается как 64-битных, так и 32-битных версий Windows 10.

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Напомним, что ранее Microsoft обещала поменять отношение к паролям в Windows 10. А также недавнее обновление для Windows 10 угробило антивирусы.

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