Звуки Милана: обзор bluetooth наушников GMB Audio Milano

Особенность GMB Audio Milano в том, что они выдают качественный звук и стоят достаточно вменяемых денег

GMB Audio Milano обладают скрытым сюрпризом, о котором нет упоминания в инструкции Фото: Сегодня

Компания Gembird зарекомендовала на рынке Украины, как производитель недорогой, но достаточно качественной периферии, компьютерных комплектующих и аксессуаров. Несколько нет назад компания основала суббренд GMB Audio, который занимается развитием направления акустики: универсальных наушников и гарнитур. Сегодня у нас на обзоре одно из устройств данного бренда – наушники GMB Audio Milano. Особенность гарнитуры в том, что стоит она достаточно вменяемых денег, при этом обладает звуком, сопоставимым с более дорогими аналогами. Насколько качественной получилась данная, вы узнаете в этом обзоре.

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Комплектация

GMB Audio Milano поставляются в картонной коробке с прозрачным блистером Фото: Сегодня

Гарнитура поставляется в красочной картонной коробке с защитой из тонкого прозрачного пластика. В комплекте есть сами наушники, кабель 3,5 мм, провод USB/microUSB для подзарядки внутреннего аккумулятора и бумажная инструкция, но без русского или украинского языков (но есть на коробке). Очень скромно, но от невысокого ценника ожидать богатого комплекта не приходится.

На обратной стороне подробная инструкция на нескольких языках Фото: Сегодня

Вот и весь комплект Фото: Сегодня

Дизайн и сборка

GMB Audio Milano в распакованном виде Фото: Сегодня

Внешне GMB Audio Milano очень напоминают известные наушники от Beats Audio Solo. Однако это вряд ли можно назвать недостатком, поскольку все достоинства подобного форм-фактора в Milano сохранены: стильно и удобно одновременно.

GMB Audio Milano напоминают знаменитый бренд Beats Audio с моделью Solo Фото: Сегодня

Наушники окрашены в белый цвет с декоративными серебряными вставками и матовым покрытием. Такое дизайнерское решение выделяет гарнитуру на фоне конкурентов, так как смотрятся "по-богатому" и привлекает больше внимания. Также матовое покрытие обладает дополнительной защитной функцией – не собирает отпечатков пальцев и не пачкается, однако боится царапин и потертостей.

Материалы корпуса GMB Audio Milano – белый матовый пластик Фото: Сегодня

Материалы исполнения полностью пластиковые, от чего получились очень легкими. При этом, несмотря на кажущуюся хрупкость, дуга у GMB Audio Milano достаточно упругая, люфтов не замечено, конструкция крепкая, но есть неприятные поскрипывания корпуса на сжатие в районе амбушюр. В то же время, сомневаемся, что конструкция сможет выдержать несколько падений без последствий, поэтому рекомендуем пользоваться аккуратно, так как внутри не предусмотрены металлические материалы для жесткости.

GMB Audio Milano очень крепкие, но им не хватает жесткости Фото: Сегодня

Внутренняя часть оголовья в меру мягкая и перетянута кожзаменителем. На голове модель Milano плотно фиксируется и не спадает даже при активном движении головы. Кстати, само оголовье является складываемым для удобной транспортировки. В то же время часто делать процедуру складывания не рекомендуем, так на месте изгиба идут очень тонкие проводки, и со временем могут повредиться.

GMB Audio Milano можно удобно сложить для транспортировки Фото: Сегодня

Амбушюры здесь мягкие выполнены из экологической кожи, они очень приятно ощущаются и не вызывают дискомфорта у ушей. Сами амбушюры полностью покрывают уши, поэтому обладают эффектом шумоподавления.

Элементы управления и подключение

Все элементы управления вынесены на правую сторону наушников Фото: Сегодня

Все элементы управления вынесены на правую сторону и разнесены очень широко, так что тактильно нащупать все можно без проблем. Нажатия происходят коротко и четко. Упрощает управление наличие голосовых уведомлений, которые оповещают о включении, подключении по Bluetooth, входящем вызове и выключении. Дополнительно оповещения представлены стандартным красно-синим светодиодным индикатором.

Устройство определяется как BMP-MXP-SW Фото: Сегодня

Что приятно удивило, так это наличие комбинированного типа подключения: беспроводной по Bluetooth и проводной по 3,5 миллиметровому гнезду. В первом случае сопряжение с мобильным устройством происходит по протоколу Bluetooth V4.2 + EDR (устройство определяется как BMP-MXP-SW). Во втором наушники просто перейдут в режим проводной связи и отключится голосовой помощник – в этом случае аккумулятор не расходуется, но и подзарядка не идет. Кстати, заряжается 300 мАч аккумулятор при помощи обычного шнурка micro-USB – полного заряда хватает на 6 часов.

Информация о наличии слота microSD в конструкции отсутствует в инструкции Фото: Сегодня

Очень приятный сюрприз преподнесла гарнитура при окончании тестирования – в ней есть в наличии слот под microSD карту, который мы сперва приняли за брак конструкции. Дело в том, что об этом в инструкции не было сказано ни слова. Таким образом, наушники могут выполнять роль MP3 плеера, если под рукой нет смартфона для сопряжения.

Звук

Сопряжение с мобильным устройством происходит по протоколу Bluetooth V4.2 + EDR Фото: Сегодня

Звучание, как для гарнитуры бюджетного класса, очень и очень качественное – этим GMB Audio Milano нас приятно удивило. Первое и самое главное – широкий диапазон частот, который способны воспроизводить динамики гарнитуры. Наушники способны без туда обставить по качеству звучания многих более дорогих конкурентов из среднеценового сегмента.

Однако качество источника (битрейт и алгоритм сжатия) и возможности устройства воспроизведения играют очень большую роль. В случае если включить эквалайзер, усиление, объемный звук, реконструкцию басов и высоких частот, то возможности GMB Audio Milano раскрываются в полную мощь. Если вкратце, но потенциал у наушников очень высокий, поэтому самое качественное звучание они выдадут с правильным настройками.

GMB Audio Milano можно подключить и по кабелю 3,5 мм Фото: Сегодня

Если пользователь не особо заморачивается с тонкостями эквалайзера, то скажем просто – звук даже на автоматических предустановках получается очень хорошим.

Еще стоит отметить важный факт – гарнитура очень громкая. Поэтому не рекомендуем долго прослушивать аудиокомпозиции на "максималках" – можно даже слух повредить, да и иногда ощущается небольшое искажение. Регулятор лучше всего выставлять в пределах 70-85%, чтобы получить идеальный баланс между шумоподвалением и качеством звука.

Заряда GMB Audio Milano хватает на 6 часов беспроводной работы Фото: Сегодня

Что касается микрофона, то тут тоже все очень хорошо – собеседник слышит вас без проблем, будто через микрофон смартфона. Стоит отметить, что гарнитура автоматически приглушает звучание музыки при входящем звонке и восстанавливает воспроизведение при окончании разговора.

Технические характеристики:

Интерфейс: Bluetooth V4.2 + EDR

Диаметр динамика: 40 мм

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Сопротивление на 1 кГц: 16 Ом ± 15%

Чувствительность динамика на 1 кГц: 102 ± 3 дБ

Чувствительность микрофонана 1 кГц: -39 ± 3 дБ

Сопротивление микрофона: 2.2 Ом

Выходная мощность: 35 мВт

Встроенная батарея: 300 мАч литий-полимерный аккумулятор

Время зарядки: 2 часа

Радиус действия: 8 метров

Профиль поддержки: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP

Вес: 190 г

Итог

Производитель просит за бюджетную гарнитуру GMB Audio Milano всего 599 гривен (около 23 долларов). Удивительно, но факт Gembird удалось воплотить крепкую сборку (пусть и с некоторыми оговорками) и качественный звук за небольшую цену практически без компромиссов, что встречается очень редко в этом ценовом сегменте.

Достоинства:

Качественные материалы

Складываемый форм-фактор

Приятный дизайн – похожи на Beats Audio Solo

Хорошая звукоизоляция

Качественный звук с хорошим запасом по громкости

Комбинированное подключение как по Bluetooth, так и по проводу

Слот под microSD карту, превращающий GMB Audio Milano в автономный MP3 плеер

Недостатки:

Часто складывать не рекомендуем

Нет металлического усиления конструкции

Средние показатели автономной работы

Небольшой хруст в чашах

Чтобы получить максимальное качество звучания, придется поднастраивать эквалайзер

Скромный комплект

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