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Звуковой наркотик: THX показала прорывную технологию 3D-аудио

Пользователи YouTube пересматривают видео THX Deep Note по нескольку раз, словно это "звуковой наркотик"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:24

Приготовьте наушники. Компания THX представила новый трейлер для своего знаменитого аудио логотипа Deep Note, который позволяет зрителям в кинотеатрах узнать, что фильм сертифицирован THX, а также насколько громким он может быть (как правило, очень громким). Чтобы каждый мог насладиться объемным аудио в обычных наушниках, THX создала специальную версию трейлера для YouTube в 4K которая "предлагает наиболее глубокое погружение с 3D-звуком THX Spatial Audio".

Смотрите также в сюжете об улучшениях кинотеатров в Украине:

Минутный видеоряд демонстрирует объемный 7.1-канальный 3D звук и прочие звуковые трюки, которые погружают зрителя настолько, словно все показанные эффекты являются практически осязаемыми. В комментариях к видео пользователи отмечают, что пересматривают видео по нескольку раз, словно это "звуковой наркотик".

Визуальный тур 4K также призван подчеркнуть впечатления от кинотеатра THX Ultimate Cinema с "повышенной яркостью, контрастностью, четкостью и насыщенными яркими цветами", – отмечает THX.

Трейлер позже будет развернут в кинотеатрах по всему миру. Тема глубокой ноты THX The Audience is Listening, созданная пионером цифрового аудио Энди Мурером с 20 тысячами строк кода, неоднократно обновлялась на протяжении многих лет. На этот раз визуальные эффекты были частично улучшены гуру VFX Эндрю Крамером (Star Wars: The Force Awakens). 

Технология THX была даже однажды спародирована в мультсериале "Симпсоны":

Напомним, что ранее появился новый трейлер фильма "Рэмбо: Последняя кровь". А недавно Sony представила чудовищного размера телевизор 16K.

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Источник: Gizmodo
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