Звуковой наркотик: THX показала прорывную технологию 3D-аудио

Пользователи YouTube пересматривают видео THX Deep Note по нескольку раз, словно это "звуковой наркотик"

Приготовьте наушники. Компания THX представила новый трейлер для своего знаменитого аудио логотипа Deep Note, который позволяет зрителям в кинотеатрах узнать, что фильм сертифицирован THX, а также насколько громким он может быть (как правило, очень громким). Чтобы каждый мог насладиться объемным аудио в обычных наушниках, THX создала специальную версию трейлера для YouTube в 4K которая "предлагает наиболее глубокое погружение с 3D-звуком THX Spatial Audio".

Минутный видеоряд демонстрирует объемный 7.1-канальный 3D звук и прочие звуковые трюки, которые погружают зрителя настолько, словно все показанные эффекты являются практически осязаемыми. В комментариях к видео пользователи отмечают, что пересматривают видео по нескольку раз, словно это "звуковой наркотик".

Визуальный тур 4K также призван подчеркнуть впечатления от кинотеатра THX Ultimate Cinema с "повышенной яркостью, контрастностью, четкостью и насыщенными яркими цветами", – отмечает THX.

Трейлер позже будет развернут в кинотеатрах по всему миру. Тема глубокой ноты THX The Audience is Listening, созданная пионером цифрового аудио Энди Мурером с 20 тысячами строк кода, неоднократно обновлялась на протяжении многих лет. На этот раз визуальные эффекты были частично улучшены гуру VFX Эндрю Крамером (Star Wars: The Force Awakens).

Технология THX была даже однажды спародирована в мультсериале "Симпсоны":

